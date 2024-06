G20 debate como blockchain pode ajudar na economia digital e segurança dos maiores países do mundo

Representantes das 20 maiores economias do mundo vão se reunir no Maranhão esta semana para debater como blockchain pode ajudar a combater fraudes digitais nas maiores economias do planeta.

Isso ocorre, pois a tecnologia blockchain foi inserida na pauta de segurança digital como pauta da 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. Além disso, por meio de parceria entre o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e o Ministério das Comunicações, na última segunda, 10, ocorreu um seminário sobre Segurança na Economia Digital, antecedendo os debates que serão abordados na reunião do G20.

O seminário também tratou das novas tecnologias, a exemplo da inteligência artificial e do blockchain, e como podem impactar na segurança e no desenvolvimento da economia digital, apresentando modelos de políticas públicas para conscientizar a população sobre segurança digital.

O tema é objeto de debate entre representantes de entidades públicas, privadas, do terceiro setor e da academia provenientes de diversos países.

“As oportunidades geradas pela crescente digitalização trazem, também, grandes desafios. A segurança digital tornou-se preocupação central, não apenas para proteger pessoas, dados e informações, mas igualmente para garantir a resiliência e a integridade de nossas economias”, disse o ministro-chefe do GSI, Marcos Antonio Amaro dos Santos.

Os participantes trazem para o debate a troca de experiências bem-sucedidas para desenvolver a oferta de serviços públicos de qualidade por meio do governo digital, que garantam segurança para o tratamento dos dados dos cidadãos.

“Segurança no ambiente digital é fundamental nos dias de hoje e precisamos encarar esse debate. Ela é essencial para dar garantias para o desenvolvimento da economia digital, que tem um potencial fantástico de inclusão digital. Tenho certeza de que as nações podem encontrar um consenso mínimo sobre privacidade, segurança e liberdade no mundo digital”, afirmou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que preside o evento com o ministro Amaro.

O evento conta com a participação de outros integrantes do poder público. Além do GSI/PR e do ministérios das Comunicações, participam os ministérios das Relações Exteriores; Ciência, Tecnologia e Inovação; Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, além do Banco do Brasil e da Telebrás. Participam ainda de entidades privadas como a Fiesp, o Cert.br/NIC.br e CNPD, e acadêmicos (UnB e UFSC).

Entre os participantes estrangeiros estão Liina Areng, diretora do projeto de segurança cibernética da União Europeia (EU CyberNet); Jeremy West, chefe de Segurança e Proteção Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); Craig Stanley-Adamson, chefe de Estratégia Multilateral do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido; Rajesh Kumar, chefe da delegação da Índia no G20; Santiago Paz, especialista sênior do Setor de Cibersegurança do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e Ibrahim Alfuraih, consultor da Arábia Saudita.

As grandes plataformas de internet, como Google, Microsoft, Amazon, Huawei e Cisco, também contam com participantes em diversos painéis.

