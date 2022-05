Fundos de investimento em cripto têm captação semanal recorde em 2022

Os produtos de investimento em ativos digitais captaram US$ 274 milhões enquanto as criptomoedas registravam perdas de mais de US$ 500 bilhões em capitalização de mercado, revelou a edição mais recente do Relatório Semanal de Influxos de Ativos Digitais da CoinShares, divulgado na segunda-feira, 16.

Embora o valor seja modesto quando comparado às perdas acumuladas em virtude do colapso do ecossistema Terra (LUNA), trata-se do recorde semanal de 2022 até agora. Segundo o relatório, a crise desencadeada pela perda da paridade da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) com o dólar foi vista como uma oportunidade de montar posições em criptoativos pelos investidores.

[1/5] This week's Digital Asset Fund Flows Report is now available! Written by @jbutterfill, the headline for this week is: Investors buy into price weakness with inflows totalling US$274m. Here are the highlights -> pic.twitter.com/JG5ySwkvjz — CoinShares 👩‍🚀 (@CoinSharesCo) May 16, 2022

[1/5] O Relatório de Influxos de Fundos de Ativos Digitais desta semana já está disponível! Escrito por @jbutterfill, a manchete desta semana é: Investidores compram a fraqueza dos preços com entradas totalizando US$ 274 milhões. Aqui estão os destaques

O Bitcoin (BTC) foi o maior beneficiário dos recursos que fluíram para os produtos de investimento na semana passada, totalizando influxos positivos de US$ 299 milhões. O movimento dos investidores coincide com o aumento da dominância do Bitcoin sobre o mercado de criptomoedas de forma mais ampla, mostrando que em momentos de turbulência o BTC é o refúgio preferencial dos investidores.

Durante a semana passada, a dominância do Bitcoin cresceu de 41,66% para 44,38%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Por outro lado, a segunda maior criptomoeda do mercado seguiu registrando mais saídas do que entradas de recursos. Produtos de investimento vinculados ao Ethreum (ETH) perderam US$ 27 milhões na semana. Ao todo, em 2022, os fluxos de saída já somam US$ 236 milhões, o que representa 2,6% do total de ativos sob gestão.

Produtos de investimento vinculados a uma cesta variada de ativos capturaram US$ 8,6 milhões, sugerindo que a diversificação pode ser uma boa estratégia em momentos de incerteza, segundo o relatório.

Terra

A combinação das desvalorizações massivas do LUNA e do UST com os saques dos investidores fizeram com que os produtos de investimento vinculados à Terra registrassem uma queda de 99% sobre o total de ativos sob gestão.

Ainda assim, alguns investidores foram responsáveis por influxos totais de US$ 43.000 ao longo da semana passada, durante o ápice da crise que dizimou o ecossistema da Terra.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok