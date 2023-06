Fundos de criptomoedas perdem R$ 2 bilhões em 8 semanas com cautela no mercado

A empresa europeia de investimento em criptomoedas CoinShares publicou seu mais recente "Relatório Semanal de Fluxos de Fundos de Ativos Digitais", revelando que os produtos de investimento em criptomoedas registraram saídas de US$ 88 milhões na última semana. A nova retirada se somou à atual sequência de oito semanas de saídas, que agora totaliza US$ 417 milhões (R$ 2 bilhões, na cotação atual).

Analistas da CoinShares atribuíram essa tendência contínua de retirada em fundos às considerações do mercado sobre a política monetária, já que os aumentos nas taxas de juros não mostram sinais de desaceleração, levando os investidores a permanecerem cautelosos.

Na última semana, os produtos ligados ao ether sofreram saídas de US$ 36 milhões, marcando as maiores saídas semanais para o ativo desde a realização da atualização "The Merge" da Ethereum em setembro de 2022. Enquanto isso, os produtos de investimento em bitcoin registraram saídas totalizando US$ 52 milhões durante o período analisado.

Isso leva as saídas cumulativas de oito semanas para o bitcoin a US$ 254 milhões, representando aproximadamente 1,2% do total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês). Além disso, produtos com exposição ao bitcoin em short registraram saídas de US$ 1,1 milhão, com saídas de sete semanas representando 44% do AuM.

As altcoins, por outro lado, exibiram "sortes mistas" durante este período. Pequenas entradas foram observadas para litecoin, XRP e Solana, enquanto Polygon experimentou saídas. "Curiosamente, no agregado, as altcoins tiveram entradas no acumulado do ano (exceto Tron), em nítido contraste com o bitcoin e a Ethereum", observou James Butterfill, autor do relatório da CoinShares.

Diversificação de investimentos

De acordo com os dados da CoinShares, 87% das saídas estavam concentradas em um único provedor, indicando um impacto regional. A maior parte dessas saídas teve origem na América do Norte, enquanto a Suíça registrou pequenas entradas de US$ 9,2 milhões. Por outro lado, a Alemanha experimentou saídas de US$ 9,4 milhões.

Apesar das pressões regulatórias e das preocupações em torno do setor de criptomoedas, o mercado de ativos digitais mostrou uma notável resiliência, com o mercado total de criptomoedas mantendo sua capitalização de mercado de mais de US$ 1 trilhão.

A relativa resiliência mostrada pelas altcoins sugere que os investidores diversificaram sua exposição às criptomoedas, apesar das preocupações com as repressões regulatórias sobre ativos considerados valores mobiliários.

