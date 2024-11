Fundo de pensão bilionário anuncia alocação em bitcoin pela 1ª vez no Reino Unido

O fundo de pensão bilionário Cartwright anunciou recentemente a alocação de 3% em bitcoin. É a primeira vez que um fundo do gênero recomenda formalmente a alocação em uma criptomoeda no Reino Unido.

Entre os motivos por trás da decisão, o fundo apontou a natureza escassa do bitcoin e suas semelhanças com o ouro. Atual maior criptomoeda do mundo, o bitcoin tem valor de mercado que ultrapassa US$ 1 trilhão e graças aos seus fundamentos que acabaram de completar 16 anos no último dia 31, é frequentemente classificado como o “ouro digital”.

"Ouro digital"

Glenn Cameron, head de ativos digitais do Cartwright, afirmou que o bitcoin possui uma estratégia de investimento que se alinha com os investimentos de longo prazo do fundo.

“O que faz o bitcoin se destacar é a sua natureza finita. Nas moedas dos estados-nação, como a libra e o dólar, mais notas e moedas podem ser emitidas conforme e quanto os poderes por trás delas decidirem. Haverá apenas um número fixo de bitcoins – quando o número máximo (21 milhões) for atingido, nenhum outro será criado. Nesse sentido, o bitcoin é comparável ao ouro – existe uma quantidade limitada dele no mundo. Sua escassez é o que o torna valioso”, escreveu Glenn em uma publicação no blog do Cartwright.

Alta volatilidade é um risco?

A alta volatilidade do bitcoin pode ser um fator que ainda assuste os gestores de fundos de pensão. No entanto, Glenn explicou que a baixa exposição pode garantir a segurança do patrimônio em momentos de queda significativa, por exemplo.

“Se você investir 2%, o máximo que poderá perder é 2% - se chegar a zero. Mas a vantagem é potencialmente significativa”, disse ele. Historicamente, o bitcoin já apresentou períodos de queda significativa, mas nunca chegou a zero. De 2010 até sua máxima histórica mais recente em março deste ano, o preço do ativo já se multiplicou mais de 1,4 milhão de vezes.

“Se você observar as correlações do bitcoin com outras 14 classes de ativos, a correlação de 60 dias gira em torno de zero. Os investidores precisam de determinados horizontes de investimento, e isso precisa se adequar ao seu apetite de risco”, acrescentou Glenn.

Por fim, o head de ativos digitais também mencionou a liderança dos Estados Unidos quando o assunto é inovação. Para ele, o Reino Unido não pode ficar para trás.

“Parece que os EUA são mais uma vez o líder em todas as inovações e mudanças regulatórias relacionadas à cripto. Seria decepcionante ver o Reino Unido e a Europa perderem o barco e perderem uma das invenções mais revolucionárias do mundo no século 21”, disse.

