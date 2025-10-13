Fraudes digitais: a solução pode estar nos seus olhos

A identidade digital está prestes a passar por uma transformação profunda. Com o avanço da inteligência artificial e o crescimento das fraudes online, cresce também a urgência por soluções que ofereçam mais segurança, privacidade e controle de dados pessoais, sem depender de senhas ou sistemas centralizados.

Para entender como o blockchain e a biometria podem redefinir nossa relação com o mundo digital, Juliana Felippe participou do episódio mais recente do podcast do Future of Money. Ela é General Manager da Tools for Humanity no Brasil, empresa responsável pelo projeto World. No episódio, ela explica como funciona a tecnologia por trás da Orb, o dispositivo que gera uma identidade única a partir da íris, os desafios da autocustódia de dados biométricos e os impactos dessa revolução na maneira como acessamos serviços online. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

