Fraudes digitais: a solução pode estar nos seus olhos

O avanço da inteligência artificial tornou as fraudes digitais muito mais difíceis de identificar. No entanto, um projeto se apoia na verificação da íris dos olhos para resolver isso

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h31.

A identidade digital está prestes a passar por uma transformação profunda. Com o avanço da inteligência artificial e o crescimento das fraudes online, cresce também a urgência por soluções que ofereçam mais segurança, privacidade e controle de dados pessoais, sem depender de senhas ou sistemas centralizados.

Para entender como o blockchain e a biometria podem redefinir nossa relação com o mundo digital, Juliana Felippe participou do episódio mais recente do podcast do Future of Money. Ela é General Manager da Tools for Humanity no Brasil, empresa responsável pelo projeto World. No episódio, ela explica como funciona a tecnologia por trás da Orb, o dispositivo que gera uma identidade única a partir da íris, os desafios da autocustódia de dados biométricos e os impactos dessa revolução na maneira como acessamos serviços online. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

