Fórum Econômico Mundial diz que blockchain pode ajudar a combater mudanças climáticas

O Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) publicou recentemente um documento explicando como a tecnologia blockchain pode fornecer a infraestrutura necessária para combater as mudanças climáticas "com rapidez e escala", um tema urgente considerando os efeitos dessas alterações para a vida na Terra.

De acordo com o documento, o valor da tecnologia para a comunidade de ação climática pode ser dividido em quatro categorias. Essas redes são capazes de "fortalecer a confiança e a ambição" nas negociações climáticas. Elas também podem melhorar a transparência e credibilidade do mercado, além de direcionar mais recursos para os desenvolvedores de projetos. O WEF escreveu que a digitalização "democratiza o acesso" à ação climática.

O documento com informações sobre o tema contou com uma pesquisa envolvendo mais de 60 organização na área de ReFi, sigla em inglês que significa "finanças regenerativas". O segmento trabalha com a alocação de capital e tecnologia para contra as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, tornar a atividade economicamente lucrativa.

Importância dos blockchains

Brynly Llyr, chefe de blockchain e ativos digitais no acelerador de impacto e sustentabilidade em cripto do WEF (CISA, na sigla em inglês), disse que é muito importante considerar e pesquisar sobre tecnologias emergentes como ferramentas para ajudar a enfrentar as mudanças climáticas.

Llyr explicou que "a infraestrutura climática global, ferramentas e tecnologias de coordenação podem nos ajudar a acompanhar nosso ecossistema planetário em constante mudança. É aqui que a tecnologia blockchain e as infraestruturas compartilhadas podem ser úteis".

Devido ao potencial da tecnologia, o documento também destacou que os líderes do setor concordam que é necessário uma "regulação construtiva" que apoie a inovação digital e responsiva em relação às mudanças climáticas.

Dana Gibber, CEO do projeto sobre clima baseado em blockchain Flowcarbon, disse que é importante que os formuladores de políticas considerem as várias aplicações de blockchains, e não apenas as mais proeminentes. "Isso vai além das criptomoedas e engloba o que você pode construir no blockchain", disse a executiva.

