Bloco a Bloco: O que é ReFi? Conheça a economia regenerativa com Camila Rioja, da Celo

Em mais um episódio do Bloco a Bloco, Mariana Maria recebe Camila Rioja, lead para América Latina da Celo, um blockchain criado para celular.

Em uma conversa descontraída sobre as principais tendências do mercado de criptoativos, Camila explica como a Renda Básica Universal e ReFi funcionam e podem revolucionar a forma como lidamos com a economia e o mundo.

Além de sua posição de destaque na Celo, Camila Rioja é advogada há mais de 10 anos, pós-graduada em Economics for Competition Law pela King’s College London, membro do Conselho Editorial do MIT Computational Law Report e atuou como como mentora do HackBrazil, iniciativa liderada por Harvard e MIT e foi jurada do Inclusive Innovation Challenge, do MIT. Ela também já trabalhou em casos como a Operação Lava Jato, Cartel de Trem e Metrô e a fusão de US$ 135 bilhões da DowDupont. Camila também acumula passagens pelo Insper, FAAP, Escola Paulista de Direito e University College London como professora convidada.

