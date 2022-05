Fintech lança game para educar sobre tokenização com uso de blockchain

A Vórtx QR, primeira tokenizadora aprovada pelo Sandbox Regulatório da CVM anunciou nesta terça-feira, 3, a Token Experience, um período de testes em forma de game para que investidores conheçam a plataforma. Durante um período pré-determinado, investidores terão acesso a um simulador da tokenizadora e poderão conhecer o ambiente virtual da plataforma, onde serão negociados ativos fictícios. Durante essa fase do projeto, negociação não terá nem moedas nem ativos reais, mas sim tokens com seus valores espelhados por ativos fictícios e as operações serão registradas no blockchain. A ideia é que os investidores possam entender como funcionará a plataforma digital que será lançada em breve.

Fruto de uma junção entre a QR Capital, holding do setor de blockchain e criptoativos e a Vórtx, fintech que fornece estrutura para o mercado de capitais, a Vórtx QR será a primeira plataforma digital baseada em tokens do Brasil. Em breve, o projeto permitirá a intermediação de ofertas públicas de valores mobiliários, como debêntures e cotas de fundos de investimento fechados, aconteça por meio de um blockchain.

Para participar, é necessário participar do processo de onboarding da Vórtx, no qual será creditado um valor fictício para negociar ativos também fictícios, mas que simulam os processos reais. “A Token Experience faz parte da preparação antes do lançamento oficial da tokenizadora. Com exceção do ativo e do dinheiro que estão no ambiente virtual, é tudo real: o sistema, a interface, a dinâmica da operação, a tecnologia envolvida, é tudo o que usaremos de verdade na plataforma”, explica Juliano Cornacchia, CEO da Vórtx.

“O processo de tokenização veio para ficar e vai mudar a forma que as pessoas fazem investimentos. Esse é um importante movimento em direção ao nosso propósito de simplificar o mercado de capitais”, completa.

“A ideia da Token Experience é justamente tangibilizar a experiência real e mostrar como a tokenização de ativos funciona na prática para o investidor. O desenvolvimento de uma infraestrutura de mercado alternativa, eficiente e chancelada pela CVM trará uma nova opção atrativa para emissores e investidores do mercado de capitais. Este é mais um passo importante do mercado cripto em direção a uma futura e ambiciosa fusão com o mercado tradicional”, finaliza Fernando Carvalho, CEO da QR Capital.

