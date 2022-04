Ex-CEO de corretora explica como o bitcoin vai chegar a US$ 1 milhão

O bitcoin (BTC) custará US$ 1 milhão até 2030, insiste um dos especialistas mais conhecidos do setor, enquanto os países do mundo evitam o euro e o dólar dos Estados Unidos.

Em sua última postagem no blog publicada em 27 de abril, Arthur Hayes, ex-CEO da gigante de derivativos de criptomoedas BitMEX, reforçou sua previsão de preços altíssimos para Bitcoin e ouro.

Bitcoin, ouro, commodities... apenas não fiduciário

À luz das sanções à Rússia por sua invasão da Ucrânia, um pivô gigante na política geopolítica e econômica está chegando, disse Hayes.

Enquanto os EUA e a União Europeia lutam para reduzir a dependência da energia e alimentos russos, as repercussões de longo prazo certamente os prejudicarão – e enviarão o bitcoin para a lua.

A situação é complexa. A inflação, que já atingiu a máxima de 40 anos antes do conflito na Ucrânia, está sendo exacerbada pelas sanções ocidentais, enquanto a Rússia está se recuperando do Ocidente congelando centenas de bilhões de dólares em seus ativos offshore.

Enquanto isso, a China está de olho na situação com o objetivo de se proteger de um movimento imitador que visa seus ativos.

Desde o final da década de 1990, um círculo virtuoso tem visto a China vender mercadorias baratas para o Ocidente em troca de sua moeda fiduciária, que é então enviada de volta aos importadores em troca da dívida do governo. Isso mantém as taxas de juros baixas e, como resultado, os produtos da China ficam ainda mais baratos.

A interrupção das cadeias de suprimentos, a inflação e agora o risco de confisco de ativos estão mudando o status quo. Em vez de mudar seu modelo de produção, no entanto, Hayes acredita que a China precisará encontrar uma maneira de reduzir sua exposição aos piores cenários.

“É impossível para a China vender trilhões de dólares e euros em ativos sem destruir o sistema financeiro global. Isso prejudica tanto o Ocidente quanto a China de maneira igual e grande”, escreveu ele.

“Portanto, o caminho de menor destruição para esses ativos é parar de reinvestir títulos vencidos de volta no sistema financeiro ocidental. Na medida em que a China ou seus bancos estatais substitutos puderem iluminar as ações e imóveis ocidentais sem afetar o mercado, eles o farão.”

Hayes identificou “commodities armazenáveis, ouro e bitcoin” como potenciais saídas para Pequim. Embora essa situação esteja nos extremos do espectro, deve haver uma chance diferente de zero de a China reverter sua postura em questões como a mineração de bitcoin.

“Ciclo de destruição” gerará US$ 1 milhão para o bitcoin, e US$ 20.000 para o ouro

Mais impressionante, no entanto, é a perspectiva do post para o futuro das democracias ocidentais e, em particular, da União Europeia.

Incapaz de ser autossustentável, argumenta Hayes, fechar a Rússia alimentará um incêndio imparável que resultará na desintegração do projeto europeu.

Exportadores como a Alemanha serão incapazes de competir com a China, enquanto a inflação desenfreada criará raiva interna dentro da UE entre o norte e o sul.

“O BCE está preso, a UE está acabada e, dentro de uma década, estaremos negociando liras, dracmas e marcos alemães mais uma vez”, diz sua previsão.

“À medida que a união se desintegra, o dinheiro deve ser impresso em quantidades gloriosas em um panteão de diferentes moedas locais. A hiperinflação não está fora de questão. E, novamente, à medida que os poupadores europeus cheiram o que a rocha está cozinhando, eles fugirão para ativos tangíveis como ouro e Bitcoin. A dissolução da UE = $ 1 milhão em Bitcoin.”

US$ 1 milhão por Bitcoin único também virá como resultado do “ciclo de destruição” na política financeira ocidental, notadamente o controle da curva de rendimento (YCC), como uma ferramenta para evitar a falência.

O ouro – ainda o queridinho da narrativa de reserva de valor – terá visto até US$ 20.000 por onça até o final da década.

Concluindo, Hayes fez um apelo aos Bitcoiners, alertando que a rede Bitcoin precisa de participação para perdurar.

“O Doom Loop dará início a US$ 1 milhão em Bitcoin e US$ 10.000 – US$ 20.000 no ouro até o final da década. Devemos agitar para que bandeiras de interesse próprio salvem parte de seu excedente de conta corrente em Bitcoin para que as economias da fazenda à mesa do Bitcoin brotem em todo o mundo. Novamente, ao contrário do ouro, o Bitcoin deve se mover – caso contrário, a rede entrará em colapso”, conclui o post do blog.

“Não tenha maldade com essas bandeiras recalcitrantes que se recusam a aprender mesmo depois de ouvir a boa palavra. Como o Senhor Satoshi disse: 'Perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem.'”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok