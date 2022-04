Scooby anuncia coleção de NFTs com benefícios como viagem à praia

Pedro Scooby, que faz sucesso com sua participação no "Big Brother Brasil 22", declarou que após encerrar sua participação no programa da Rede Globo irá lançar uma coleção própria de tokens não fungíveis (NFTs).

Segundo declarou Scooby, que é surfista, seus NFTs darão aos detentores direitos experiências para além do ambiente digital, como entrada permanente em festas e eventos organizados por ele, acesso a conversas por videoconferência e viagens com a sua companhia.

Scooby também declarou que vai lançar seus NFTs na plataforma Idol-NFT e que inicialmente serão 30 mil tokens à venda, cada um com um benefício diferente e com valores diferentes. O participante do BBB não informou o valor inicial das peças e nem a data de lançamento dos NFTs.

Os NFTs

No entanto, segundo informou, o NFT mais caro da coleção dará direito a uma viagem por cinco dias “em um paraíso no litoral brasileiro” com a presença de Scooby, além de mais três convidados, e todas as despesas inclusas. Serão disponibilizados apenas 20 tokens desse tipo.

Também serão emitidos 700 unidades de NFTs "Místicos", que serão oferecidos para venda direta e 30 unidades serão sorteados entre detentores de NFTs de outras raridades, sendo 15 unidades para Raro, 10 unidades para Incomum e 5 unidades para Comum, através de sorteios a serem realizados no Instagram da Idol-NFT.

Todos os proprietários de um NFT Místico de Pedro Scooby terão a oportunidade de participar com ele de diversos tipos de eventos como almoços, jantares, festas privadas entre outros.

Serão mintados outros 2250 NFTs raros, no qual o detentor terá direito a meetings online com Pedro Scooby por pelo menos 1 hora uma vez por mês durante 6 meses (com até mil participantes de cada vez), onde Scooby vai responder a perguntas e interagir com o público online.

Os detentores deste NFT também terão prioridade na compra de lançamentos futuros da Idol-NFT e a possibilidade de ganhar 1 NFT Lendário e 1 Místico através de sorteios no Instagram.

Haverá também 9.000 NFTs chamados "Incomum", no qual o comprador terá prioridade na compra lançamentos futuros da Idol-NFT e terá direito a brindes exclusivos assinados pela celebridade que serão encaminhados pelos correios para o endereço informado pelo proprietário da NFT, além da possibilidade de ganhar 1 NFT Lendário e 1 Místico através de sorteio.

O NFT mais barato, da série "Comum" terá um suprimento de 18.000 unidades e dará direito na prioridade na compra lançamentos futuros da Idol-NFT e brindes exclusivos assinados pela celebridade que serão encaminhados pelos correios para o endereço informado pelo proprietário da NFT, além da possibilidade de ganhar 1 NFT Lendário e 1 Místico através de sorteio.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok