Ethereum tem mais desenvolvedores, mas concorrentes crescem mais rápido

O ecossistema Ethereum ainda tem muito mais desenvolvedores do que as redes rivais, mas estas estão alcançando uma taxa de crescimento mais rápida.

As concorrentes da Ethereum, como Polkadot, Solana e Binance Smart Chain (BSC), estão crescendo mais rápido em termos de atividade de desenvolvimento de acordo com a empresa de pesquisa sobre criptoativos Electric Capital, que divulgou suas descobertas sobre o ecossistema de desenvolvimento de blockchains em um novo relatório na quinta-feira.

Ele revelou que mais de 4.000 desenvolvedores de código aberto ativos mensais trabalham na Ethereum - consideravelmente mais do que os 680 que trabalham na rede Bitcoin. Em todas as cadeias, o total de desenvolvedores ativos mensais medidos foi de mais de 18.400, e o recorde para o número de confirmações de código por novos desenvolvedores foi quebrado em 2021, com mais de 34.000.

As medições foram obtidas analisando cerca de 500.000 repositórios de código e 160 milhões de commits de código, que são alterações ou atualizações do código. O relatório observou que Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana e Bitcoin são os cinco maiores ecossistemas de desenvolvedores em geral.

De acordo com o relatório, a Polkadot tem cerca de 1.500 desenvolvedores no total, enquanto Cosmos e Solana têm cerca de 1.000 cada.

Outros ecossistemas ativos em termos de desenvolvedores mensais foram Cosmos, Near, que lançou um fundo de desenvolvedor de US$ 800 milhões em outubro, Tezos, Polygon e Cardano, cada um com mais de 250 desenvolvedores mensais ativos.

Embora a Ethereum ainda seja dominante - mais de 20% dos novos desenvolvedores Web 3.0 aderiram ao seu ecossistema - as redes rivais tiveram um crescimento maior.

“Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche e Terra estão crescendo mais rápido do que Ethereum em pontos semelhantes de sua história.”

O relatório comparou a média mensal de desenvolvedores ativos entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, observando que a Solana cresceu 4,9 vezes, Near teve uma taxa de crescimento de 4x e os desenvolvedores mensais do Polygon mais que dobraram. Cosmos teve um aumento de 70% na média mensal de desenvolvedores ativos, e o aumento do BSC foi de 80% ao longo de 2021.

Embora os números de crescimento do desenvolvimento sejam impressionantes para projetos em estágio inicial, a Ethereum ainda reina. O ecossistema continua a reter a maior rede de ferramentas, aplicativos e protocolos descentralizados e é 2,8 vezes maior do que seu rival mais próximo, o Polkadot.

Solana, Avalanche, BSC, Near e Terra surgiram como hubs de finanças descentralizadas (DeFi) por volta do ano passado, atraindo mais desenvolvedores conforme aumenta a adoção. Os contribuintes ativos mensais em tempo integral da DeFi cresceram 64%, e mais de 500 novos desenvolvedores contribuíram com código para um projeto DeFi todos os meses do ano passado, exceto janeiro, disse o relatório.

