Ether pode atingir maior preço da história após nova alta, projeta corretora

O ether superou a marca de US$ 3 mil nesta semana pela primeira vez desde maio de 2022, mas analistas apontam que a criptomoeda pode valorizar ainda mais nos próximos meses. Em relatório, a corretora Kraken projeta que o ativo pode atingir o maior preço da história, acima de US$ 5 mil.

De acordo com os analistas da exchange, a criptomoeda da Ethereum apresenta um comportamento de preço conhecido como "padrão de triângulo ascendente". Tradicionalmente, esse padrão indica uma tendência de alta no curto prazo, além de novos recordes.

O "triângulo" identificado pelos analistas envolve a marca de US$ 3 mil atingida nesta semana e mínimas de preço registradas em junho e novembro de 2022. Com isso, há a formação do triângulo, que aponta para uma trajetória de alta no preço do ativo com superação das chamadas "resistências de preço".

"O ether não caiu abaixo de US$ 2.141, o pivô principal no gráfico semanal e o limite superior de uma formação de triângulo ascendente. A meta implícita desta formação é de aproximadamente US$ 5.200, o que seria uma nova máxima história para o ether", explicam os analistas.

Outros analistas apontam ainda que a criptomoeda tem tido uma redução de oferta em meio à expansão da prática de staking na Ethereum. O staking envolve o bloqueio de ethers na rede como parte do mecanismo de consenso do blockchain, o proof-of-stake, e a redução de oferta combinada com uma demanda constante ou crescente ajuda na valorização.

Especialistas já afirmavam que o ether teria um 2024 mais positivo que 2023, em que a criptomoeda teve dificuldades para acompanhar a forte valorização do bitcoin, de mais de 150%. Agora, analistas apontam uma combinação de eventos que favorecem a criptomoeda.

Além de um cenário macroeconômico mais favorável, a Ethereum realizará em março deste ano a atualização Dencun, que promete aumentar a escalabilidade da rede e, se for bem-sucedida, poderá atrair mais usuários, projetos e capital.

Ao mesmo tempo, o mercado aguarda uma possível aprovação de ETFs de preço à vista de ether nos Estados Unidos. A expectativa é que essas aprovações ocorram ainda em 2024, com o mês de maio ganhando força como a data mais provável para a liberação. Estimativas apontam que a criptomoeda pode valorizar mais de 70% neste caso.

