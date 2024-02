Ethereum ultrapassa US$ 3 mil pela 1ª vez em quase 2 anos: o que isso significa?

Nesta terça-feira, 20, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, ultrapassou os US$ 3 mil pela primeira vez desde maio de 2022. A segunda maior cripto em valor de mercado atrás apenas do bitcoin pode ter atingido uma importante faixa de preço conforme especialistas e investidores aguardam por acontecimentos importantes.

No momento, o ether recua para US$ 2.956 após ter atingido US$ 3.001, de acordo com dados do CoinMarketCap. No acumulado do ano, o ether sobe 22,46%.

"O ether atingir a marca de US$ 3.000, patamar não observado desde abril de 2022, é algo consideravelmente significativo para o criptoativo. Esse avanço de preços indica que o mercado já está antecipando eventos futuros relevantes, como a atualização Dencun, prevista para 13 de março, e a possível aprovação dos ETFs de ether à vista, com decisão final esperada para maio”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

O analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, disse que há uma chance de 70% de que um ETF de ether à vista seja aprovado em maio. Este é o prazo para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) analisar diversas aplicações de ETF de ether à vista, incluindo as da VanEck, Ark Invest, 21Shares e a brasileira Hashdex.

Já a atualização Dencun é muito esperada por especialistas e deve ocorrer em março. A expectativa é que a Dencun traga melhorias que simplifiquem o processo de transação armazenando alguns dados fora do blockchain, acelerando as transações e reduzindo os custos das taxas de transação, conhecidas como taxas de Gas.

Maio de 2022, última vez em que o ether foi cotado a US$ 3 mil, também marcou o início do que ficou conhecido como “inverno cripto”, período em que a cotação das principais criptos despencou, incluindo o ether, que chegou a custar US$ 883 em junho do mesmo ano.

Já para 2024, as perspectivas são mais otimistas. Analistas de Bernstein acreditam que o ether pode ser o próximo "queridinho" de investidores institucionais.

