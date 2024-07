Paris 2024 descarta o uso de máscaras contra a covid-19, por enquanto

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Paris 2024, Tony Estanguet, descartou, por enquanto, o uso de máscaras, apesar do provável aumento de casos de covid-19 em áreas sensíveis como a Vila Olímpica, que receberá até 14,5 mil pessoas entre atletas e comissão técnica.

“Não há nenhuma recomendação para reforçar o dispositivo. Temos um plano de saúde pronto para ativá-lo, se necessário, mas a recomendação é que continue o plano de saúde normal, que se baseia, especialmente, na boa higiene das mãos”, disse Estanguet, neste domingo, cinco dias antes do início dos Jogos.

O responsável pelos Jogos de Paris esclareceu, desta forma, que “não há recomendação para implementar o uso da máscara” neste momento.

As autoridades sanitárias francesas alertaram para um aumento dos casos de covid-19 durante o mês passado, situação que melhorou em julho com a estabilização da circulação do vírus na região de Paris.

Contudo, especialistas sanitários preveem que haja um agravamento devido à chegada de 15 milhões de espectadores, dois milhões deles estrangeiros. A Vila Olímpica, onde ficam os quase 10 mil atletas e suas delegações, é apontada como um dos locais mais críticos pela intensa convivência.

Em sua primeira entrevista coletiva perante os jornalistas designados para as Olimpíadas, Estanguet foi questionado várias vezes sobre a cerimônia de abertura da próxima sexta-feira e seus desafios de segurança e sobre a qualidade da água do rio Sena.

O diretor dos Jogos esclareceu que as recentes chuvas na França, que afetaram Paris, não tiveram impacto no caudal do rio, pelo que o Sena está pronto para acolher tanto a abertura dos Jogos como as provas olímpicas em águas abertas e triatlo.

“O caudal caiu significativamente nos últimos tempos, não houve impacto das chuvas recentes. Todos os indicadores estão verdes”, alegou.

Estanguet lembrou que a questão da segurança nos Jogos tem sido “a prioridade número um”.

“Compartilhamos a responsabilidade com o Estado francês, o espaço público pertence a eles, os locais de competição, a nós. Temos 17 mil agentes de segurança privada por dia, até 20 mil em determinados dias”, afirmou.

O presidente da comissão organizadora dos Jogos destacou ainda o recorde de vendas de ingressos, superando Atlanta-1996, chegando a 8,8 milhões e lembrou que ainda há 20 modalidades com ingressos disponíveis.