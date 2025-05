ETFs de bitcoin têm melhor semana de 2025 e movimentam R$ 140 bilhões

Os ETFs de bitcoin negociados nos Estados Unidos tiveram na semana passada o melhor desempenho semanal de 2025. Combinados, os fundos de investimento na criptomoeda movimentaram US$ 25 bilhões (R$ 141 bilhões, na cotação atual), o maior valor desde o final de dezembro de 2024.

No mesmo período, os fundos registaram um saldo positivo entre saques e aportes, de US$ 2,75 bilhões em investimentos. O valor foi o segundo maior a nível semanal para esse grupo de ETFs desde o lançamento no mercado dos Estados Unidos, em janeiro de 2024.

O principal destaque foi o ETF de bitcoin da BlackRock, que chegou a uma sequência de 30 dias consecutivos de saldo positivo de investimentos. Com isso, o fundo acumula agora um valor de US$ 71 bilhões, equivalente a 3,3% de todas as unidades da criptomoeda.

O valor total do fundo da BlackRock é o triplo do valor do segundo maior ETF do segmento, da Fidelity. O bom desempenho dos fundos reflete o momento positivo da criptomoeda, que bateu recentemente uma nova máxima histórica de preço, rondando os US$ 112 mil.

A avaliação de analistas é que o bitcoin tem sido beneficiado pela maior aversão a riscos entre investidores. Ao mesmo tempo, o ativo tem ganhado cada vez mais espaço entre investidores institucionais, e os ETFs se tornaram a principal porta de entrada para esse grupo.

Com isso, o desempenho dos ETFs tem sido uma das principais métricas para avaliar tendências de alta ou de queda do ativo. Em geral, fluxos expressivos e positivos de investimento tendem a impulsionar o preço da criptomoeda, criando uma pressão de demanda relevante.

Ao mesmo tempo, a própria alta do bitcoin acaba atraindo mais investidores para o ativo. O resultado é a criação de um círculo virtuoso, em que o bom desempenho dos ETFs impulsiona o ativo, e a alta da criptomoeda atrai mais investidores para os ETFs.

Atualmente, o mercado dos Estados Unidos conta somente com ETFs de bitcoin e de ether disponíveis para negociação. Os ETFs de ether também apresentaram um desempenho positivo na semana passada, com o maior volume de aportes desde o início de fevereiro, mas em um nível significativamente menor, de US$ 250 milhões.

