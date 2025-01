ETFs de bitcoin acumularam quase 3 vezes mais criptomoedas que as produzidas em dezembro

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista nos Estados Unidos acumularam quase três vezes as aproximadamente 14.000 moedas produzidas pelos mineradores em dezembro de 2024.

Dezembro foi um mês significativo para os ETFs de bitcoin à vista nos EUA, que acumularam cerca de 51.500 BTC, segundo dados compilados da Apollo e da BiTBO.

O impulso foi impulsionado pelos mercados à vista, com o bitcoin atingindo um recorde histórico de US$ 108.135 em 17 de dezembro, de acordo com a CoinGecko.

Enquanto isso, apenas 13.850 moedas foram adicionadas à oferta circulante no mês, segundo o Blockchain.com, o que significa que a demanda de bitcoin por ETFs foi cerca de 272% superior à quantidade fornecida.

“Não há oferta suficiente disponível nos preços atuais para satisfazer a demanda”, e o equilíbrio de preços entre oferta e demanda deve ser restaurado, disse Jesse Myers, cofundador da Onramp Bitcoin, quando o momento de mercado começou a acelerar após a vitória presidencial de Donald Trump em novembro.

Em 6 de janeiro, o pesquisador de cripto Vivek afirmou que um “choque de oferta estava chegando” após observar os saldos de bitcoin nas exchanges caírem para novas mínimas.

Enquanto isso, 3 de janeiro foi outro grande dia para entradas de ETFs de bitcoin, com mais de US$ 900 milhões em bitcoin adquiridos, enquanto 6 de janeiro está a caminho de ser ainda maior, com quase US$ 1 bilhão em entradas, de acordo com dados preliminares.

Produção de mineradores de bitcoin

A maioria das grandes empresas de mineração de bitcoin divulgou seus números de produção para dezembro. A MARA Holdings, a maior empresa de mineração em capitalização de mercado, reportou um número de produção de 9.457 BTC em dezembro.

A Riot minerou 516 BTC em dezembro, um aumento de 4% em relação ao mês anterior, e a Cleanspark produziu 668 moedas, segundo seu relatório de produção em 6 de janeiro.

A Core Scientific produziu 291 bitcoins em dezembro com sua frota própria de mineradores, enquanto a Bitfarms relatou que minerou 211 BTC.

A Terawulf ganhou 158 bitcoins minerados em dezembro, e o provedor de mineração em nuvem BitFuFu relatou a produção de 111 moedas.

