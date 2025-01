Brasil aproveita queda do bitcoin e investe R$ 132 milhões em fundos de criptomoedas

Os investimentos do Brasil em fundos baseados em criptomoedas totalizaram US$ 21,9 milhões, R$ 132 milhões, em entradas líquidas no acumulado semanal da última sexta-feira, 10, segundo a CoinShares.

O relatório da gestora de criptomoedas apontou que, globalmente, o segmento registrou tímidos US$ 48 milhões em entradas líquidas. O que foi traduzido pela reversão da maior parte do fluxo de entrada de cerca de US$ 1 bilhão na primeira metade da semana, cerca de US$ 940 em saques na segunda parte desse período. Movimento que sucedeu a divulgação de dados econômicos fortes que acenderam o sinal de alerta da inflação e o possível fim da “lua de mel pós-eleição dos Estados Unidos”, pela cautela dos investidores com o futuro presidente Donald Trump.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Além do Brasil EUA, Canadá e Austrália investiram respectivos líquidos de US$ 79 milhões, US$ 37,1 milhões e US$ 10,3 milhões. Em direção oposta, Suíça, Hong Kong e Suécia retiraram líquidos US$ 85,3 milhões, US$ 36,6 milhões e US$ 33,2 milhões.

Os dados divulgados pela CoinShares mostraram que o movimento retrátil, em termos de criptoativos, foi capitaneado pelo ether, cujos produtos de investimento representaram US$ 255,6 milhões em saídas líquidas. Pelo contrário, bitcoin, XRP, cestas multiativos e Solana registraram os principais volumes de entradas líquidas, US$ 214 milhões, US$ 41,2 milhões, US$ 23,1 milhões e US$ 15 milhões, respectivamente. Outras altcoins chamaram a atenção, apesar do movimento fraco da semana anterior. Entre elas, Aave, Stellar e Polkadot, pelas respectivas entradas líquidas de US$ 2,9 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 1,6 milhão.

Na aferição por produtos cripto, os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) da BlackRock lideraram a pressão compradora com líquidos US$ 622 milhões, sendo US$ 497,6 milhões do iShares Bitcoin Trust e US$ 124,1 milhões do iShares Ethereum Trust. Na mesma direção, 2X Bitcoin Strategy, Fidelity Wise Origin Bitcoin e CoinShares Physical XRP atraíram respectivos líquidos de US$ 43,4 milhões, US$ 41,8 milhões e US$ 32,4 milhões e completaram o top 5 das entradas líquidas.

No caso das saídas líquidas, os maiores volumes de saques foram Fidelity Ethereum Fund, ARK 21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, Wisdom Tree Bitcoin e Grayscale Bitcoin Trust, respectivamente em US$ 276,1 milhões, US$ 202,2 milhões, US$ 55,5 milhões, US$ 54,3 milhões, US$ 47,1 milhões.

Pela aferição relacionada ao total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), cujo total global fechou a semana em US$ 153,19 bilhões, o Brasil se manteve na sexta colocação com US$ 1,37 bilhão em investimento. Nesse caso, Estados Unidos, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também mantiveram suas posições com respectivos AuM de 118,82 bilhões, US$ 6,85 bilhões, US$ 5,96 bilhões, US$ 5,43 bilhões e US$ 3,69 bilhões.

Na semana anterior, os dados veiculados pela CoinShares indicaram que os investimentos nacionais em fundos de criptomoedas alcançaram R$ 1,4 bilhão em 2024.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok