Endereços cripto personalizados: O que são os domínios no blockchain?

Se você já investe em criptomoedas e tem uma carteira digital, deve saber que o seu endereço não é dos mais bonitos. A extensa combinação de números e letras é praticamente impossível de decorar!

Foi pensando nisso que um sistema de domínios parecido com o que temos na internet hoje foi criado também para o blockchain. Da mesma forma que na internet temos sites como “google.com” e “facebook.com”, no blockchain podemos ter carteiras como “seunome.eth”, “seunome.crypto”, entre outros! As possibilidades, são infinitas, e muitas celebridades possuem carteiras famosas, como “parishilton.eth”.

Ficou interessado? Assista ao vídeo e entenda como funcionam os domínios no blockchain com Léo Gravina:

