Criador da Ethereum propõe 'staking em um clique' para instituições

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, disse que a Ethereum Foundation utilizou tecnologia simplificada de validadores distribuídos, ou “DVT-lite”, para fazer staking de 72 mil ether em fevereiro.

“Minha esperança para este projeto é que, nesse processo, possamos tornar o staking distribuído para instituições o mais fácil possível — com apenas um clique”, disse Buterin em sua conta oficial no X.

Buterin explicou que com o DVT-lite os usuários podem “escolher quais computadores executam seus nós, criar um arquivo de configuração onde todos tenham a mesma chave e, a partir daí, tudo é configurado automaticamente”.

O DVT-lite é uma forma simplificada da tecnologia de validadores distribuídos, adaptada para implantação mais fácil, especialmente em configurações institucionais ou semi-profissionais de staking na Ethereum.

No staking solo tradicional, tudo roda em um único computador, o que pode resultar em “slashing” (penalidades) se ele travar, for hackeado ou perder conexão com a internet. O DVT completo divide as chaves secretas entre vários computadores que se comunicam constantemente, o que é muito seguro, mas também complexo de configurar.

O DVT-lite usa a mesma chave de validador em vários computadores. Assim, se um deles parar de funcionar, outro assume rapidamente, resultando em praticamente nenhum tempo de inatividade e risco muito baixo de penalidades.

A Ethereum Foundation iniciou seu programa de staking com essa tecnologia no final de fevereiro, e os ativos atualmente estão na fila de entrada de validadores aguardando para serem colocados em staking em 19 de março.

Staking com “um clique” para instituições

Buterin afirmou que a ideia de que operar infraestrutura é algo “assustadoramente complicado” e que cada participante precisa ser um profissional é “terrível e anti-descentralização, e precisamos atacar isso diretamente”.

Ele acrescentou que deveria existir um “Docker container” ou uma “Nix image”, ou algo semelhante, que oferecesse “um clique” ou um único comando por nó para automatizar todo o processo de staking.

Buterin disse que pretende usar o DVT-lite em breve e espera que mais instituições que possuem ETH possam fazer staking dessa forma.

“Queremos que a autoridade sobre os nós de staking seja altamente distribuída, e o primeiro passo para isso é tornar tudo fácil.”

Em janeiro, ele sugeriu a integração de “DVT nativo” na rede, o que permitiria que participantes façam staking “sem depender totalmente de um único nó”.

Grande demanda por staking

Ainda há uma enorme demanda por staking de Ether, apesar da ação de preço em mercado de baixa.

Atualmente existem 3,2 milhões de ETH na fila de entrada de validadores, com tempo de espera de 55 dias, e apenas 29.000 na fila de saída, com espera de cerca de 12 horas, segundo o ValidatorQueue.

No total, existem cerca de 37,5 milhões de ETH em staking, avaliados em aproximadamente US$ 76,5 bilhões aos preços atuais, representando cerca de 31% da oferta total.

