Em mercado estável, uma criptomoeda dispara 47% em um dia

Nesta sexta-feira, 29, o mercado de criptomoedas continua estável, apresentando poucas alterações de preço das principais moedas. Apesar de ter perdido US$ 300 bilhões em valor de mercado, foram negociados mais de US$ 103 bilhões nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. O valor é significativamente superior aos US$ 86 bilhões da última quinta-feira, 28.

A lateralidade continua afetando a principal criptomoeda do mercado. Cotado em US$ 39.208, o bitcoin apresenta alta de apenas 0,13% nas últimas 24 horas. No entanto, de acordo com o analista do BTG Pactual Lucas Costa, caso se mantenha acima dos US$ 39 mil, o bitcoin pode voltar a subir.

A medalha de prata no ranking das maiores criptomoedas em valor de mercado também possui movimento de preço similar à sua predecessora, apesar de continuar conquistando investidores de peso e celebridades, que fizeram com que a compra de domínios na rede disparasse 2.300%. Cotado em US$ 2.879, a criptomoeda nativa da rede Ethereum apresenta 0,59% de alta nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Enquanto isso, uma criptomoeda faz a felicidade de investidores conquistando o primeiro lugar entre as mais lucrativas do dia. Segundo dados do CoinMarketCap, a Nexo disparou quase 47% nas últimas 24 horas. A criptomoeda faz parte de uma plataforma de empréstimos em criptomoedas, que andam fazendo sucesso como uma forma de gerar renda passiva no blockchain. Nelas, os investidores podem emprestar suas criptomoedas com o auxílio de contratos inteligentes e receber juros por isso.

Já entre as criptomoedas que se destacam pela performance negativa, estão nomes bastante conhecidos do universo cripto, como AXS e ZCash, com queda de 6,08% e 7%, respectivamente.

Apesar de já ter tido seus momentos de glória, quando chegou a custar US$ 157, a criptomoeda nativa do jogo play-to-earn Axie Infinity apresenta quedas desde que um ataque hacker foi responsável pelo roubo de quase R$ 3 bilhões das contas de jogadores no último mês. No momento, o AXS é cotado a US$ 35,54, de acordo com o CoinMarketCap.

Nem mesmo a descoberta do envolvimento de Edward Snowden em sua criação conseguiu evitar que o preço da ZCash caísse. A criptomoeda focada em privacidade não possui um grande histórico de destaque no universo blockchain, mas ganhou as manchetes na última quinta-feira, 28, ao descobrir-se que Edward Snowden havia utilizado o pseudônimo John Dobbertin para participar da cerimônia de inicialização da rede. No entanto, a atenção não foi o suficiente para gerar pressão compradora na criptomoeda, que é cotada a US$ 135,53 no momento, segundo dados do CoinMarketCap.

