Em 2024, a autocustódia cripto ainda é a melhor solução? Descubra os riscos e opções

A adoção da tecnologia cripto tem registrado aumento considerável nos últimos anos, impulsionada tanto pela valorização do mercado quanto pela regulamentação do setor. Atualmente, grandes bancos como BTG Pactual, Itaú e Nubank já oferecem o investimento em criptomoedas.

Com cada avanço tecnológico, aumenta-se a necessidade de garantir investimentos significativos em proteção de dados, tanto por parte de investidores quanto das empresas.

Por muito tempo, a autocustódia foi considerada a melhor opção por investidores que buscavam pela autonomia de poder fazer a própria custódia de seus ativos. No entanto, os casos de perdas de carteiras e vítimas de golpes de phishing só aumentou desde então.

Quais são as melhores práticas para garantir a segurança de suas criptomoedas? Além da autocustódia, hoje em dia já temos opções mais adequadas para o investidor que não quer se preocupar com suas chaves privadas?

Para uma avaliação completa do atual cenário cripto e os próximos passos da tecnologia blockchain, o podcast Future Of Money recebe Juliana Walenkamp, diretora institucional da BitGo, uma empresa especializada em soluções de infraestrutura blockchain e que está por trás da criptomoeda Wrapped Bitcoin.

Ao lado de Mariana Maria, a convidada explora também os riscos da autocustódia, a surpreendente valorização do bitcoin e oferece a sua visão sobre o futuro da tecnologia cripto a partir da tokenização. Quais são os próximos passos? Assista ao episódio e compartilhe conosco a sua opinião:

