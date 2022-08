Dicionário cripto: o significado de alguns termos famosos neste universo

Você está entrando para o mundo das criptomoedas agora e não entende nada quando vê pessoas falando um monte de gírias esquisitas como HODL, WAGMI? Calma, você não é o único!

Desde o surgimento do bitcoin em 2009, uma verdadeira comunidade de entusiastas das criptos se formou e com o tempo formou sua própria linguagem, como uma forma de pertencimento.

Para que você passe a entender melhor o que cada um deles significa, Nicholas Sacchi, Gabriel Rubinsteinn e Lucas Josa se juntaram neste verdadeiro dicionário de termos do universo cripto:

