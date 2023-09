Desenvolvedor pede para ChatGPT criar criptomoeda e ganha R$ 60 milhões

O que surgiu a partir de uma conversa com o ChatGPT rendeu alguns milhões para dois investidores e desenvolvedores de criptomoedas através da criação de duas criptomoedas-meme.

Porém, o sucesso do primeiro, que usou o programa da OpenAI para criar um token da rede Ethereum, acabou sendo apropriado pelo segundo, que criou um token com o mesmo nome. Nesse caso, o “clone” acumulava alta de 453% na tarde desta quinta-feira, 21, enquanto a original registrava queda de 50%, após um pico de preço de 84%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A "original" é a AstroPepeX (APX) “original”, negociada em uma pool de liquidez da exchange descentralizada Uniswap, com US$ 3,87 milhões em volume de negociações nas últimas 24 horas e US$ 2,27 milhões em capitalização de mercado, segundo dados da plataforma de monitoramento de finanças descentralizadas (DeFi) GeckoTerminal.

A outra é a AstroPepeX (APX) “clone”, que acumulava alta de 453% nas últimas 24 horas, também na Uniswap. Nesse caso, a “cópia” alcançava US$ 9,26 milhões em volume de negociações, quase três vezes mais que a capitalização de mercado, que era de US$ 3,81 milhões, números que superavam os da "original" segundo o GeckoTerminal.

Segundo o que apresentava o Etherscan, o APX “clone” foi criado cerca de uma hora depois do APX “original” e, principalmente depois que o primeiro token disparou após o relato de sua criação viralizar no Twitter.

De acordo “Croissant”, o pseudônimo que se apresenta como o idealizador do APX, a ideia começou a brotar há alguns meses quando ele teve a ideia de pedir para o ChatGPT escrever o script de um token ERC-20 a partir da biblioteca de código aberto Open Zeppelin.

Croissant explicou ter conseguido através da integração do ChatGPT com a OpenAI API, que é uma plataforma de nuvem da startup que possibilita aos desenvolvedores integrarem o chatbot aos seus próprios aplicativos personalizados que, por sua vez, podem ser conectados à rede Ethereum.

Apesar dos números surpreendentes, é válido notar que novas criptomoedas apresentam alta volatilidade e, assim como os preços podem subir muito, também podem cair subitamente. Além disso, antes de investir em uma criptomoeda é preciso verificar se o seu projeto é de fato robusto e apresenta um investimento válido. Nos últimos anos, muitas criptomoedas surgiram inspiradas em memes, mas boa parte delas se revelaram como golpes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok