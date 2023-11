Criptomoedas permanecerão 'indispensáveis' na Argentina durante governo de Milei, diz CEO

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, se elegeu com a promessa de promover uma mudança radical na economia do país. A transformação só será conhecida após sua posse em 10 de dezembro, mas as stablecoins desempenharão um papel importante na vida financeira dos argentinos, não importa o que aconteça, disse Sebastián Serrano, CEO da Ripio, ao Cointelegraph Espanha.

A comunidade de criptomoedas da Argentina respondeu com grande entusiasmo à eleição do ex-professor de economia, disse Serrano. A exchange de criptomoedas Ripio, sediada na Argentina, registrou um crescimento de 180% em novos usuários em outubro e um crescimento semanal de 110% até 19 de novembro, o dia do segundo turno da eleição que levou Milei ao poder.

A empolgação também se refletiu no aumento das transações envolvendo a stablecoin UXD, que é atrelada ao dólar e foi lançada pela Ripio. O UXD perdeu a paridade com o dólar em 17 de novembro e registrou uma máxima surpreendente de US$ 5,03 naquele fim de semana, de acordo com os dados da CoinGecko.

Papel das stablecoins nas finanças dos argentinos

As stablecoins já desempenham um papel fundamental na vida financeira dos argentinos, e podem tornar-se ainda mais importantes no futuro, quer Milei siga ou não com seu plano de dolarizar totalmente a economia argentina. Serrano disse:

"Com as dificuldades de acesso a e dólares em espécie ou em depósitos bancários, as stablecoins se tornaram indispensáveis para muitas empresas e indivíduos. [...] Se caminharmos para a dolarização ou para um bimonetarismo, mas com pouca acessibilidade aos dólares, as stablecoins se tornarão cada vez mais importantes."

Serrano sugeriu que o Banco Central da Argentina precisava ser reformado ou substituído por um órgão semelhante, em vez de ser simplesmente eliminado, conforme prometido por Milei. Sem uma autoridade central, poderia haver "um fluxo monetário muito caótico", como já foi visto na Argentina no passado. Esse é outro motivo fundamental para o uso de stablecoins na Argentina e em outros países latino-americanos.

A inflação anual na Argentina chegou a 143% em outubro, e o país está em 15º lugar no Îndice de Adoção Global de Criptomoedas da Chainalysis.

