"Mar de medo e incerteza" chega de forma "avassaladora" para cripto após mísseis em Israel

Nesta quinta-feira, 10, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciaram o dia negociados “no vermelho”, em um movimento de correção significativo. A escalada de conflitos no Oriente Médio, responsável por uma queda generalizada na última semana, ainda gera impactos negativos no setor de criptomoedas, classificadas como ativos de risco.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.659, com queda de 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O mercado está sofrendo nas últimas 24 horas com um mar de medo, incerteza e dúvida que está chegando de forma avassaladora principalmente por conta de pontos externos que tivemos nos conflitos entre Irã e Israel”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 10.

“O bitcoin teve um movimento corretivo muito forte nos últimos dois dias, saindo da casa dos US$ 63-64 mil e tocando agora na ponta inferior de uma faixa de preço que vem sendo negociada desde março, em US$ 60 mil”, acrescentou.

O Índice de Medo e Ganância, conhecido por medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 37 pontos.

Além do bitcoin, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.376, com queda de 2,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O ether se comporta de uma forma relativamente parecida com o bitcoin, mas ainda um pouco mais fraco. No par ETH/BTC ainda estamos próximos de mínimas em 0,039, bem distante do que tínhamos quando os ETFs de ether foram aprovados”, disse Lucas Josa.

