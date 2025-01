Criptomoedas hoje: bitcoin se aproxima de US$ 100 mil com otimismo para posse de Trump

Nesta segunda-feira, 6, o bitcoin voltou a se aproximar da faixa de US$ 100 mil à medida que a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos se aproxima. O candidato, autointitulado “criptopresidente”, causou uma onda de recordes no setor de ativos digitais desde a sua vitória nas eleições, ainda que o movimento de alta tenha perdido força na reta final de 2024.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 99.544, com alta de 1,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2025, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 6,6%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Para que o preço do bitcoin siga o fluxo de alta, é necessário que a resistência acima citada seja superada com bastante força compradora. Se esse movimento se confirmar, o preço da principal criptomoeda do mercado poderá buscar as regiões de liquidez dos US$ 102.560 e US$ 104.500. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 93.920 e US$ 91.500,” disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

Expectativas otimistas

Depois do último discurso do Federal Reserve sobre seu posicionamento de política monetária nos Estados Unidos ter desanimado investidores em dezembro, as expectativas ainda são altas para a posse de Donald Trump.

Um relatório da consultoria K33 apontou que o bitcoin pode atingir uma nova máxima histórica no dia da posse, em 20 de janeiro.

Dados da Amberdata também apontam para um alto volume de opções de compra de bitcoin US$ 100 e US$ 120 mil com data de vencimento em 28 de março na Deribit, um dos maiores mercados de opções do setor cripto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok