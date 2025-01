Criptomoedas de IA e memes saltam mais de 2.000% em 2024; veja altas por segmento

A empresa de análises CoinGecko divulgou recentemente um levantamento que mostra as "narrativas" mais lucrativas no mercado de criptomoedas em 2024. Reunindo segmentos ligados a temas e inovações mais recentes na indústria, alguns grupos de ativos digitais chegaram a ter altas superiores a 2.000%.

O principal destaque do relatório é o segmento de criptomoedas de inteligência artificial, que reúne projetos que combinam a tecnologia blockchain com a IA, que passou a concentrar as atenções do mercado. Em 2024, o grupo deu um salto de mais de 2.900%.

De acordo com o CoinGecko, uma parte considerável dessa valorização ocorreu apenas no mês de dezembro, quando o grupo saltou de 1.500% para os 2.900% finais. A empresa acredita que a disparada está ligada à "explosão de popularidade" de projetos ligados aos chamados agentes de IA.

O desempenho foi suficiente inclusive para superar uma das "narrativas" do mercado cripto que tradicionalmente lidera ganhos devido à sua alta volatilidade: as criptomoedas meme. As memecoins, como também são conhecidas, ficaram em segundo lugar, com alta de 2.180%.

Mas, no início de dezembro, o segmento chegou a subir ainda mais, superando os 3.000%. As memecoins foram beneficiadas principalmente por um apetite maior ao risco por investidores, pela vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA e pelo fortalecimento da Solana como um blockchain para criação desses ativos.

Já a terceira posição ficou com os chamados RWAs, ativos do mundo real, um grupo de criptoativos gerados a partir da tokenização de ativos do mercado tradicional. O segmento acumulou uma alta de 819% no ano, com destaque principalmente para o primeiro semestre.

O levantamento aponta também que os segmentos de blockchains de primeira camada, de infraestrutura descentralizada (DePIN) e de finanças descentralizadas (DeFi) tiveram ganhos mais modestos, de 142%, 135% e 101%, respectivamente.

O maior destaque entre os blockchains de primeira camada foi o Bitcoin, cuja criptomoeda valorizou mais de 125% em 2024. O CoinGecko pontua que "ter apenas o bitcoin permitiria que investidores conservadores tivessem lucros em linha com as três maiores narrativas de cripto neste ano".

O CoinGecko disse ainda que os destaques negativos foram os segmentos de jogos, com alta de 14,7%, e com seis dos 10 principais tokens do setor acumulando perdas, e de blockchains de segunda camada, com perdas de 20,7%, o único segmento que encerrou 2024 no negativo.