Criptomoeda de Trump é "mudança de paradigma" para o mercado, diz gestora

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta segunda-feira, 20, em que afirma que o lançamento de uma criptomoeda meme por Donald Trump representa uma "grande mudança de paradigma" para o setor, sinalizando uma nova abordagem do governo dos EUA para as criptomoedas.

O presidente eleito dos EUA lançou a sua memecoin própria na noite da última sexta-feira, 17. Desde então, ela atraiu bilhões em investimentos e já está entre as 25 maiores de todo o mercado. A capitalização de mercado do ativo também superou a casa dos US$ 9 bilhões.

A avaliação da gestora é que o lançamento "representa uma nova era regulatória, em que governos veem as criptomoedas como uma tecnologia para atingir o público diretamente", indicando que projetos como o de Donald Trump podem se tornar cada vez mais comuns entre políticos.

"Nesse sentido, [o lançamento] pode potencialmente fazer com que certos políticos tenham uma posição favorável à política sobre cripto, algo que estamos vendo nos Estados Unidos, Argentina e até no Canadá, onde políticos de direito têm se mostrado favoráveis ao bitcoin e a cripto", destaca.

O Bernstein pontuou ainda que o lançamento da criptomoeda meme de Trump também dividiu o mercado, com alguns investidores e analistas criticando o projeto como uma tentativa do político de lucrar e potencialmente prejudicando a imagem do setor de cripto no processo.

A gestora comenta que "considerando que o regime regulatório anterior nos EUA era baseado na repressão aos desenvolvedores de cripto e processos contra atividades ligadas a tokens, o lançamento de um token pelo presidente do país é um sinal social gigantesco para os construtores do setor".

Por isso, o Bernstein acredita que o movimento pode incentivar o mercado global de cripto a expandir sua presença nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, estimular norte-americanos a desenvolver mais projetos e soluções a partir da tecnologia cripto.

O recardo, segundo o Bernstein, é: "Construa nos Estados Unidos e não tenha vergonha de lançar tokens. Uma nova era regulatória para as criptomoedas chegou".

"Com criptomoedas meme obscuras de animais atingindo capitalizações de mercado de bilhões, não é uma surpresa que uma moeda construída a partir do capital social de Trump possa atingir bilhões também e atingir muitos novos investidores" para o setor, destaca o relatório.

Os analistas concluem ainda afirmando que "independentemente da forma como você vê esse lançamento, nós acreditamos que uma nova era para cripto chegou. O presidente dos EUA agora tem sua própria moeda". "Alguns podem sentir vergonha alheia, mas as coisas são como são".