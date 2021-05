Wells Fargo prepara lançamento de produto de investimento com criptomoedas

O Wells Fargo, um dos maiores bancos do mundo, com mais de 2 trilhões de dólares sob gestão, anunciou nesta quarta-feira, 19, que está planejando disponibilizar à seus clientes de gestão patrimonial um fundo de gestão ativa de criptomoedas.

Em seu comunicado chamado de “A justificativa de investimento em criptomoedas”, o instituto de investimento do Wells Fargo considerou os ativos digitais como uma alternativa de investimento para seus investidores qualificados, que será disponibilizada através de um fundo gerido pelo próprio banco.

“O Wells Fargo Investment Institute acredita que as criptomoedas ganharam estabilidade e viabilidade como ativos, mas os riscos nos levam a favorecer à exposição ao investimento apenas para investidores qualificados e, mesmo assim, por meio de fundos administrados profissionalmente”, destacou a equipe do Wells Fargo.

A adoção das criptomoedas por grandes instituições financeiras teve um grande crescimento nos últimos meses, devido ao aumento da demanda de clientes por produtos envolvendo criptoativos.

Recentemente, o Goldman Sachs anunciou que está preparando a oferta de produtos com bitcoin e outros criptoativos para clientes da gestão de patrimônio privado do banco, que deve acontecer até o fim do primeiro semestre deste ano. Já no Brasil, o BTG, o maior banco de investimentos da América Latina, anunciou o lançamento do BTG Pactual Bitcoin 100 FIC FIM IE, o primeiro fundo de investimento de um banco brasileiro com alocação de até 100% em bitcoin.