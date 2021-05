UFC anuncia parceria com a Chiliz e lança sua própria criptomoeda

Maior evento de artes marciais mistas (MMA) do mundo, o UFC anunciou nesta quarta-feira, 5, o lançamento de sua criptomoeda própria em parceria com a Chiliz, projeto em blockchain que desenvolve tokens para marcas e ligas esportivas.

Chamados de "fan tokens", essas criptomoedas em blockchain tem como objetivo garantir aos seus proprietários, em geral fãs dos times e ligas representados pelos tokens, direito de participar e votações, experiências, recompensas, competições e compra de merchandising e produtos licenciados. Já fazem parte do ecossistema da Chiliz alguns dos maiores times de futebol do mundo, como Barcelona, Juventus, PSG e Manchester City, entre vários outros.

“O UFC tem mais de 625 milhões de fãs em todo o mundo, e fan tokens são uma forma única de se conectar a eles por meio de um produto autêntico e atraente que os aproxima do UFC e os influencia, ao mesmo tempo que os recompensa sua paixão pelo esporte”, disse o vice-presidente sênior de produtos de consumo global do UFC, Tracey Bleczinski.

A Chiliz, cuja criptomoeda nativa acumula alta de mais de 2.350% em 2021, continua sua expansão. Em março, a empresa anunciou um plano de investimento de 50 milhões de dólares para expandir sua marca nos EUA, projeto que tem no lançamento do token UFC o seu primeiro resultado.

“Fan Tokens irão permitir ao UFC se conectar com seus seguidores globais como nunca antes”, disse Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz. “Ao dar aos fãs de todo o mundo a capacidade de influenciar seus times e esportes favoritos, estamos transformando o que significa ser um fã. Temos o prazer de dar as boas-vindas ao UFC em nossa lista crescente de fan tokens parceiros e estamos muito animados para continuar nossa expansão nos EUA e globalmente ao longo de 2021.”

A parceria do UFC com a Chiliz começou em 2020, quando a marca realizou diversas ações de engajamento com os seus fãs utilizando o criptomoeda nativa da plataforma, a CHZ. Agora, entretanto, o UFC terá sua própria criptomoeda na rede Chiliz. O ativo digital será lançado exclusivamente no aplicativo Socios.com, da Chiliz, sem pré-vendas em outras plataformas como já aconteceu com outros criptoativos da rede.

A competição de MMA tem demonstrado enorme interesse pela indústria blockchain. Além da parceria com a Chiliz para o lançamento da sua própria criptomoeda, a marca também assinou uma parceria com o site de apostas esportivas Stake, que utiliza blockchain e criptomoedas.

