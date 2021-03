Tweet de Elon Musk sobre NFTs vira um NFT e já tem lance de US$ 1 milhão

Na última segunda-feira, 15, Elon Musk publicou uma mensagem no Twitter dizendo que pretende "vender uma música sobre NFTs como um NFT". Apesar de ainda não ter indicado se a ideia é real ou apenas uma brincadeira, ela colocou o fundador da Tesla em uma situação inusitada: o seu tweet está sendo vendido como um NFT e já tem lance superior a 1 milhão de dólares.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

A plataforma Valuables permite que qualquer pessoa transforme um tweet em um NFT — inclusive de terceiros. A venda, claro, só é concretizada se o autor da mensagem aprovar sua negociação. Neste caso, o dono do tweet fica com 95% do valor arrecadado, sendo os 5% restantes a taxa retida pelo site.

A Valuables é a mesma plataforma onde está sendo leiloado o primeiro tweet do criador do Twitter, Jack Dorsey, cujo lance mais alto já está em 2,5 milhões (14 milhões de reais).

No caso da mensagem de Elon Musk, ele publicou um vídeo de animação com uma música eletrônica que repete incansavelmente a sigla NFT acompanhado da mensagem em que diz "estou vendendo essa música sobre NFTs como um NFT". O suposto token ainda não foi colocado à venda, e possivelmente nunca será, mas seus seguidores não perderam tempo, colocando o próprio tweet em leilão.

Depois de começar avaliado em 3 dólares (17 reais), o valor rapidamente chegou a 100 mil dólares, em uma disputa de lances que incluía o conhecido curador de NFTs "Loopify" e o dono do perfil "WSBChairman", que tem mais de 1 milhão de seguidores na rede social. No momento, o lance mais alto é de "sinaEstavi", com uma oferta de 1,12 milhão de dólares (6,25 milhões de reais).

Caso Elon Musk não aceite as ofertas pelo NFT do seu tweet, o valor alocado pelo maior lance do leilão é devolvido e a negociação é cancelada. Já se ele aceitar, a transação é completada e, por ser realizada em blockchain, não poderá ser revertida — existe apenas a possibilidade de revender o token ou negociar uma devolução, caso as duas partes concordem. Por isso, a chance dos participantes estarem enviando lances elevados como brincadeira ou piada é reduzida.

Isso fica ainda mais evidente por se tratar de Elon Musk, que recentemente anunciou seu novo cargo de "Technoking da Tesla", e que não surpreenderia se aceitasse a proposta — e ainda fizesse piada com isso.

Além do senso de humor, o bilionário sabe bem o valor que podem ter os NFTs. Recentemente, sua esposa Grimes arrecadou 6 milhões de dólares (mais de 33,4 milhões de reais) com a venda de obras de arte audiovisuais digitais.