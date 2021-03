Em 20 minutos, Grimes vende coleção de arte em blockchain por R$ 35 milhões

A canadense Claire Elise Boucher, mais conhecida pelo seu nome artístico Grimes, vendeu uma coleção de obras de arte em NFT no início desta semana por mais de 6 milhões de dólares (quase 35 milhões de reais). As obras esgotaram em menos de 20 minutos.

Famosa por seus trabalhos musicais e visuais, Grimes é esposa de Elon Musk, fundador da Tesla e que também tem se envolvido com o universo dos criptoativos e da blockchain, e lidera um movimento de ação da tecnologia no meio musical, especialmente entre artistas "indie" — outros nomes seguindo o mesmo caminho incluem Toro Y Moi, Mura Masa, Jacques Greene e Yaeji. Steve Aoki e DeadMau5 também entraram na onda.

A coleção de obras de arte digitais vendida por Grimes, "WarNymph Collection Vol 1", inclui 10 desenhos, sendo nove deles com tiragem limitada e uma peça única, vendida por quase 400 mil dólares (2,3 milhões de reais). Os leilões foram realizados na Nifty Gateway, plataforma que pertence à Gemini, exchange de criptoativos dos irmãos Winklevoss.

O valor total obtido com as vendas das obras de Grimes inclui o pagamento por cada token negociado, cujos preços, decidido em leilão, variaram de 7.500 dólares a quase 400 mil - além da peça única, várias outras chegaram a um preço de seis dígitos (em dólar — ou sete dígitos em reais).

A coleção leiloada é centrada no personagem "WarNymph", criada pela artista no lançamento do seu quinto álbum, "Miss Anthropocene", e algumas peças trazem, além de um desenho, também novas músicas. A peça "Earth" traz a música inédita "Ærythe", enquanto "Marte" tem "Mars Theme" e "Death of the Old" contêm uma demonstração de "Anhedonia".

A artista planeja doar uma parte dos lucros para a Carbon 180, organização sem fins lucrativos focada na redução das emissões de carbono. Logo após o leilão, uma das edições da obra "Newborne 2", arrematada por 15 mil dólares (86 mil reais), já foi colocada à venda por seu comprador, que pede incríveis 2,5 milhões de dólares (14,3 milhões de reais) pelo NFT.

Os NFTs são o mais recente fenômeno apoiado na tecnologia blockchain. Sigla em inglês para "tokens não-fungíveis", NFTs são tokens únicos, indivisíveis e não-intercambiáveis com informações registradas em contratos inteligentes em blockchain. Por suas características, podem ser usados para uma série de aplicações, como as artes digitais, os cards esportivos colecionáveis, ingressos para eventos, negociações de imóveis, entre muitas outras.

Nos últimos meses, o crescimento de NFT Art e de colecionáveis em NFT ganharam proporções absurdas, com vendas milionárias de obras de arte digitais e movimentações ainda maiores em plataformas esportivas como o NBA Top Shot e a Sorare. Segundo relatório do site Nonfungible, esse mercado cresceu 2.800% em 2020.