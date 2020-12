Ripple salta 170% e é o criptoativo com melhor desempenho em novembro

Apesar de as atenções estarem voltadas para o bitcoin, que atingiu sua máxima histórica no início da semana, o XRP, criptoativo da Ripple, foi a moeda digital com melhor performance em novembro, oferecendo ganhos de quase 170% no período.

Depois de abrir o mês valendo 0,23 dólar, o XRP, que chegou a custar 0,72 dólar no dia 24 de novembro, fechou novembro a 0,65 dólar — nesta quarta-feira, 2, o ativo é negociado por volta de 0,61 dólar, segundo dados do site CoinMarketCap.

Na lista de melhores performances de novembro do site CoinDesk, o bitcoin aparece apenas na sétima colocação, com ganhos de 39,5% no mês. A segunda colocação é do XLM, da Stellar, curiosamente criada pelo cofundador da Ripple, Jed McCaleb, que subiu 153,4% no período. Em seguida aparecem Dash (58,9%), ether (55,9%), litecoin (55,1%) e orchid (44,2%). Completam o top 10 de ganhos os criptoativos zcash (34,8%), 0x (30,7%) e BAT (29,5%).

O movimento de alta do XRP no mês de novembro elevou os ganhos do ativo no ano para 225%, bastante acima do bitcoin que, apesar do enorme crescimento em 2020, tem “apenas” cerca de 170% de ganhos no período. O XRP é o terceiro maior criptoativo do mundo, com capitalização de mercado de quase 29 bilhões de dólares — o market cap do bitcoin, por outro lado, é de 355 bilhões.

Além dos ganhos expressivos, o XRP também experimentou um salto de 1.151% no seu volume de negociação em novembro na bolsa de negociação eToro, segundo relatório da própria empresa. O documento mostra um aumento gigantesco na negociação de criptoativos na plataforma. O XLM também ficou com a segunda colocação neste ranking, com aumento de 859% no seu volume de negociação. O aumento do bitcoin foi de 221%.

Apesar de não ter ficado na liderança dos rankings, o bitcoin é, segundo analistas, o principal motivo por trás do aumento do interesse por outros ativos digitais — as chamadas altcoins. Como é muito mais popular, e representa mais de 60% do market cap de todos os criptoativos somados, a alta do bitcoin impulsiona o preço e o interesse de praticamente todos os outros ativos.

A Ripple é um protocolo de pagamento distribuído criado em 2011, que pretende possibilitar pagamentos seguros e instantâneos de qualquer tamanho e quase gratuitos e que, apesar ter o token nativo XRP, suporta tokens que podem representar moedas físicas, ouro ou qualquer outra coisa. Diferentemente do bitcoin, a Ripple é centralizada, com a maioria dos nós que controlam e validam as operações em sua blockchain pertencerem à empresa que criou o projeto.

A Ripple usa a tecnologia blockchain para substituir a maneira com que os bancos fazem suas operações e, por isso, o sistema tem sido adotado por muitas instituições financeiras do mundo todo. Santander, Bradesco, American Express, entre várias outras, são algumas das empresas que usam, já usaram, ou estão testando ferramentas em parceria com a Ripple.

Quer entender melhor como funciona o universo de criptoativos? Conheça a EXAME Research!