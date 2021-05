Podcast: Vale a pena vender bitcoin para comprar ether?

Criado com o propósito de ser algo além de uma criptomoeda, com uma plataforma que possibilita o desenvolvimento de novas aplicações, a rede Ethereum têm se desenvolvido muito nos últimos anos, fazendo com que investidores se questionem sobre a possibilidade de trocar o bitcoin por ether.

Por conta de grandes evoluções em relação a sua aplicabilidade, como uso de sua rede em protocolos de finanças descentralizadas e de smart contracts, o ether têm vivenciado um grande aumento em sua adoção e, consequentemente, um crescimento nos preços do criptoativo, que ocupa a segunda posição entre todas as criptomoedas com uma capitalização de aproximadamente 500 bilhões de dólares, ficando atrás apenas do bitcoin.

Com um aumento em seu preço de quase 600% desde o início de 2021, o ether têm chamado a atenção de grande parte dos investidores em criptomoedas, principalmente por conta de seu potencial de crescimento no longo prazo, caso o ether realmente se torne um ativo deflacionário após a sua nova atualização, a EIP 1559.

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto debatem sobre a troca de bitcoin por ether, discutindo sobre as principais diferenças entre os dois criptoativos e explicando os motivos que podem fazer com que o ether tenha um potencial de crescimento superior ao do bitcoin.

