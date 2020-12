Os 20 criptoativos que mais valorizaram no mundo em 2020

O bitcoin surpreendeu o mundo em 2020, com uma alta de preço acumulada no ano superior a 220%. Apesar de ser o principal ativo digital do mundo, ele não é o único. E está longe de ser o que mais valorizou no ano.

Na verdade, considerando todos os criptoativos do mundo, o bitcoin teve apenas o 91º melhor desempenho do ano. No entanto, como muitos desses projetos são muito pequenos, alguns até obscuros e negociados fora das grandes exchanges, o Future of Money fez um levantamento das melhores performances do ano entre os criptoativos com mais de 100 milhões de dólares em capitalização de mercado.

Com este critério, o bitcoin assume a 22ª colocação no “ranking de performance”* de 2020. Confira abaixo quais são os outros 21, em lista que inclui outros criptoativos famosos como ether, Stellar, Monero e ChainLink, entre vários outros:

21º – yearn.finance (valorizou 783% no ano)

20º – NEM (750%)

19º – Waves (702%)

18º – Ziliqa (592%)

17º – ChainLink (566%)

16º – Gnosis (520%)

15º – DeFiChain (483%)

14º – Ethereum (394%)

13º – Cardano (374%)

12º – OMG Network (373%)

11º – Digibyte (304%)

10º – Quant (263%)

9º – Stellar (259%)

8º – Sologenic (252%)

7º – Monero (244%)

6º – ICON (238%)

5º – Ocean Protocol 1.010%

O Ocean Protocol é um projeto para monetização de dados através da tecnologia blockchain. Tem no token utilitário OCEAN a ferramenta para governança e stake, e seu preço se basea exclusivamente na oferta e demanda.

O OCEAN começou 2020 sendo negociado a 0,038 dólar e encerra 2020 sendo cotado acima de 0,39 — um aumento de mais de 1.000%.

Com capitalização de mercado de mais de 161 milhões de dólares, o Ocean Protocol também está entre os 100 maiores projetos de criptoativos do mundo.

4º – Theta Token (1.115%)

O Theta é uma plataforma de streaming de vídeos baseada em blockchain, e o projeto cripto com market cap superior a 1 bilhão de dólares que mais cresceu em 2020.

Se em janeiro o token valia apenas 0,088 dólar, no final de 2020 ele é negociado a 1,07 dólar. Isso significa que o criptoativo valorizou 1.115% no ano.

A capitalização de mercado atual do projeto é de cerca de 1,1 bilhão de dólares — o 25º maior do mundo.

3º – Reserve Rights (1.438%)

O reserve rights token (RSR) é usado pelo projeto Reserve Rights para manter estável o preço de sua stablecoin Reserve (RSV), que por sua vez é lastreado em uma cesa de ativos gerenciado por contratos inteligentes.

O RSR começou o ano cotado a 0,0013 dólar (sim, um décimo de centavo) e, em dezembro, é negociado a 0,02 dólar, uma alta de impressionantes 1.438%.

O market cap do projeto supera os 182 milhões de dólares — o 80º maior do mundo.

2º – Celsius (2.385%)

A Celsius foi lançada em 2018, com a promessa de ofercer uma plataforma “all-in-one” de serviços bancários e financeiros para usuários de criptoativos.

Juros e rendimentos obtidos na plataforma são pagos com o token CEL, que abriu 2020 valendo pouco menos de 15 centavos de dólar, e agora é cotado acima de 3 dólares, com uma valorização acumulada de 2.385% no ano.

O market cap da Celsiu é de mais de 712 milhões de dólares, o que coloca o projeto entre os 50 maiores do ecossistema cripto do mundo.

1º – SwissBorg (2.790%)

O projeto, baseado na Suíça, tem como objetivo criar uma plataforma de gestão patrimonial descentralizada.

Depois de começar 2020 negociado a 0,01 dólar, a moeda fecha o ano valendo mais de 0,27, um crescimento total de incríveis 2.790%, que o coloca como o ativo digital que mais valorizou em 2020.

Atualmente, o projeto tem uma capitalização de mercado de mais de 235 milhões de dólares e seu token é negociado em exchanges como a HitBTC, Livecoin, KuCoin, entre outras.

*Dados obtidos nos sites Cryptowatch e CoinMarketCap, no dia 22 de dezembro de 2020