Morgan Stanley e Goldman Sachs expandem produtos ligados às criptomoedas

Apesar de ter vivenciado um dos piores meses da sua história, o mercado de criptoativos continua chamando a atenção de grande bancos, como Morgan Stanley e Goldman Sachs, que têm demonstrado um grande aumento de interesse nessa classe de ativos, buscando oferecer novas opções de exposição às criptomoedas para seus clientes, através de fundos de investimento e da negociação de futuros de bitcoin e ether.

Através de um novo formulário submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nesta terça-feira, 15, o Morgan Stanley, que em março iniciou a oferta de uma opção de exposição ao bitcoin a seus clientes através de um trio de fundos de investimento, informou que um quarto fundo deverá ser lançado em breve.

No documento, o banco norte-americano ressaltou que irá receber taxas de inscrição e de serviços, em nome dos clientes que indicar para o emissor dos fundos, seguindo a comunicação que foi feita para seus clientes qualificados.

Em linha com o posicionamento do Morgan Stanley de expandir seu portfólio de produtos que oferecem exposição ao bitcoin, o Goldman Sachs, outro grande banco norte-americano, também anunciou que planeja expandir seus produtos relacionados aos criptoativos, através da negociação de opções e futuros de ether.

De acordo com Mathew McDermott, head da divisão de ativos digitais do Goldman Sachs, o banco deverá oferecer a negociação de opções e futuros do ether nos próximos meses, demonstrando o aumento do interesse do gigante de Wall Street nessa classe de ativos, principalmente após o banco retomar as operações em sua mesa de negociação de criptoativos no início de maio.

Além do aumento de interesse no desenvolvimento e oferecimento de novos produtos que ofereçam uma exposição ao mercado de criptoativos, os bancos também têm demonstrado um grande interesse em empresas do setor, liderando rodadas de investimento milionárias.

Em maio, a Coin Metrics, divulgou que a sua mais recente rodada de investimentos, que possuía como objetivo principal sua expansão no mercado, arrecadou um total de 15 milhões de dólares, sendo liderada pelo Goldman Sachs, que recebeu uma cadeira dentro do conselho de diretores da empresa de dados, que será ocupada pelo próprio Mathew McdDermott.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.