Goldman Sachs lidera rodada de investimentos em empresa do setor cripto

Nesta quarta-feira, 5, a empresa de dados de criptoativos, Coin Metrics, divulgou que a sua mais recente rodada de investimento, que tem como objetivo sua expansão dentro do mercado, arrecadou 15 milhões de dólares, sendo liderada pelo Goldman Sachs.

Trabalhando para fornecer dados mais precisos aos investidores sobre os principais movimentos no mercado de criptomoedas, a Coin Metrics abriu mais uma rodada de investimentos, chamada de “series B”, que será utilizada para financiar a expansão mundial da empresa.

De acordo com o comunicado à imprensa, a rodada contou com a entrada de grandes empresas, como BlockFi, Acrew Ventures, Morningside Group e o próprio Goldman Sachs.

Ao término da rodada, como parte de um acordo entre o banco norte-americano e a Coin Metrics, o Goldman Sachs ganhou uma cadeira dentro do conselho de diretores da empresa de dados, que será ocupada por Mathew McDermott, diretor administrativo do banco.

Para Mathew, a qualidade dos dados sobre este mercado é uma peça fundamental para atrair novos investidores. Sendo assim, investir na Coin Metrics é uma forma de garantir que os clientes do Goldman Sachs tenham acesso à informações com mais qualidade, que podem auxiliá-los durante sua tomada de decisão ao alocar seus recursos.

“Os dados são essenciais para a adoção em massa dos criptoativos por investidores tradicionais e participantes do mercado financeiro… Nossos clientes irão se beneficiar muito com os insights de dados e ferramentas de gerenciamento de risco fornecidos pela Coin Metrics”, disse McDermott.

Em linha com o comentário de Mathew, Marianna Loper-Schaye, estrategista do Goldman Sachs, também avaliou o investimento de forma positiva, demonstrando o entusiasmo do banco em fazer parte do plano da nova fase da Coin Metrics.

“Estamos empolgados em liderar a series b, permitindo o crescimento da Coin Metrics e apoiando sua missão de ser o maior provedor de insights do mercado orientados por dados e inteligência para instituições no setor dos criptoativos”, disse Marianna.

Além das empresas citadas, Castle Island Ventures, Highland Capital Partners, Avon Ventures, Comunitas Capital, Collab + Currency e Fidelity Investments, aumentaram suas participações na Coin Metrics durante a rodada de investimentos.

