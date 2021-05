Membro do Parlamento britânico diz que ether pode superar bitcoin

Tom Tugendhat, membro do Parlamento Britânico e entusiasta de criptoativos, disse nesta terça-feira, 18, que acredita que o ether irá superar o bitcoin e que o Tesouro do Reino Unido deveria começar a desenvolver um ambiente mais favorável para os negócios envolvendo criptoativos, sugerindo a criação de um sandbox regulatório.

Durante uma reunião do Parlamento Britânico, que abordava a pauta “Moradia acessível e segura para todos”, Tom Tugendhat realizou uma mudança no tema em debate, através de uma analogia sobre a reconstrução das Casas do Parlamento após um incêndio ocorrido no século XXI. Tom utilizou uma parte do tempo de seu discurso para abordar os criptoativos e, divulgar a sua opinião sobre as duas principais criptomoedas do mercado, dizendo que a capitalização do ether deve superar a do bitcoin em breve.

“Não irei nos poucos momentos que me restam falar do flippening (termo que consiste na possibilidade do ether ultrapassar o bitcoin na capitalização de mercado) e por quais motivos eu estou otimista com o ether e não com o bitcoin, ou a natureza da mudança no Tesouro que é necessária para permitir a inovação, que vê o compartilhamento da prosperidade em um base global, em vez de local”, disse Tom Tugendhat.

Além de divulgar publicamente sua opinião sobre o bitcoin e o ether, Tom também salientou que o HM Treasury (Tesouro do Reino Unido), deveria encorajar toda a inovação entregue pelos criptoativos, mencionando a criação de um ambiente seguro para seu desenvolvimento, que pode ser compreendido como um sandbox específico para negócios envolvendo essa classe de ativos.

“Este Tesouro precisa criar um espaço seguro para o desenvolvimento de criptomoedas, porque estabelecer um padrão para essa nova economia moldará uma nova era eletrônica, um novo mundo digital. Assim como nossas leis – as leis aprovadas neste lugar e no antigo Parlamento – criaram a economia comercial que permitiu a muitos prosparem e criaram os conceitos de propriedade individual, responsabilidade corporativa e, na verdade, responsabilidade privada, aora precisamos ver esses valores injetados em novas mudanças. Se não fizermos direito, esses padrões serão definidos por governos autoritários, sem interesse em inovação, ou em lugares selvagens, onde não há regulamentação e nem responsabilidade”, completou.

A ideia de um ambiente seguro para o desenvolvimento de produtos envolvendo criptoativos se assemelha muito com o modelo de sandbox regulatório, que foi criado em 2015 pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), que tem como objetivo principal fomentar um ambiente de testes para novos projetos, sistemas e modelos de negócio que buscam o desenvolvimento da inovação.