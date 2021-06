Jack Dorsey diz que integrará a Lightning Network ao Twitter ou à BlueSky

Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter e fundador e CEO da empresa de serviços financeiros Square, confirmou que está planejando integrar a Lightning Network, que é uma sidechain do Bitcoin que oferece uma solução em segunda camada para o problema de escalabilidade da rede, em pelo menos um de seus negócios.

Nesta sexta-feira, 11, Dorsey respondeu um usuário do Twitter que havia solicitado a integração da Lightning Network ao Twitter ou à BlueSky - a rede social descentralizada que o Twitter desenvolve desde 2019. Em resposta, Dorsey respondeu: “É apenas uma questão de tempo”.

Only a matter of time — jack (@jack) June 11, 2021

O comentário de Dorsey parece intencionalmente vago, com a observação parecendo aberta para ser interpretada como uma confirmação de que a BlueSky ou o Twitter, ou mesmo as duas empresas, podem estar em busca da integração com Lightning Network.

Outro usuário do Twitter também sugeriu que os comentários pró-Lightining de Dorsey podem estar relacionados à recente aquisição que a Square fez da plataforma de streaming de música criada pelo rapper Jay-Z, a Tidal. O tweet de Dorsey surge em meio a movimentos recentes da Square para expandir suas operações de ativos digitais.

No início deste mês, Dorsey revelou que a Square pretende desenvolver uma carteira de hardware bitcoin sem custódia de código aberto. No dia seguinte, a Square revelou uma parceria com a empresa de infraestrutura de blockchain Blockstream, com investimento de 5 milhões de dólares em uma instalação de mineração de bitcoin movida a energia solar.

Dorsey há muito argumenta que a mineração de bitcoin incentiva a adoção e inovação em energia renovável, com a Square comprometendo 10 milhões de dólares para sua Iniciativa de Investimento em Energia Limpa de Bitcoin em dezembro.

por Cointelegraph Brasil

