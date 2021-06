Empresa do CEO do Twitter vai construir parque solar para minerar bitcoin

A Square, empresa liderada pelo CEO do Twitter, Jack dorsey, anunciou que vai investir 5 milhões de dólares (25 milhões de reais) para construir um parque solar para mineração de bitcoin nos EUA.

O projeto será executado em parceria com a Blockstream Mining, em um terreno da empresa de mineração, e será "uma prova de conceito para uma operação de mineração de bitcoin com utilização de 100% de energia renovável", segundo comunicado oficial da empresa.

"Estamos comprometidos em promover a adoção e a eficiência de energia renovável no ecossistema do bitcoin, e por isso nos juntamos à Blockstream para lançar um projeto de mineração com energia renovável", disse a Square, também em comunicado, nas redes sociais. "Juntos, vamos criar uma plataforma que servirá como um transparente estudo de caso para o uso de energias renováveis e mineração de bitcoin. Como continuamos explorando sinergias entre os dois, estamos animados em compartilhar nossos aprendizados e dados importante do mundo real".

O anúncio da parceria entre Square e Blockstream vem poucos dias depois de Jack Dorsey anunciar outros planos da empresa em relação ao bitcoin, como o lançamento de uma carteira física de criptoativos, e de afirmar que "se pudesse, largaria o Twitter para se dedicar apenas ao bitcoin".