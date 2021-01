Grayscale anuncia novos fundos e coloca outros seis criptoativos em seu portfólio

Maior custodiante de bitcoin do mundo, a Grayscale parece não estar incomodada com a recente queda no preço do ativo digital e lançou nesta semana seis novos fundos de criptoativos.

Agora, a gestora, que é focada em investidores institucionais, acrescentou ao seu portfólio fundos dos projetos Polkadot (DOT), Aave (AAVE), Monero (XMR), Cardano (ADA), Cosmos (ATOM) e EOS. O principal produto da empresa é o seu fundo de bitcoin, chamado Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mas fundos de ether, litecoin e XRP, entre vários outros, também estão no portfólio da Grayscale.

“A Grayscale está sempre em busca de oportunidades para oferecer produtos que atendam às demandas dos investidores. Ocasionalmente, faremos pedidos de reserva, embora isso não signifique que colocaremos o produto no mercado. A Grayscale sempre anunciou e continuará anunciando sempre que novos produtos forem disponibilizados aos investidores”, disse Michael Sonnenshein, CEO da companhia.

A Grayscale tem mais de 25 bilhões de dólares em ativos sob sua gestão, sendo quase 21 bilhões do GBTC, o maior fundo de criptoativos do mundo.

Segundo o site de dados Bybt, a Grayscale tem atualmente mais de 648 mil unidades de bitcoin sob sua custódia, o que equivale a cerca de 3,5% de todos os 18,6 milhões de bitcoins em circulação.

