Gigante de pagamentos vai levar bitcoin e criptomoedas a 650 bancos

A gigante de pagamentos NCR, que desenvolve equipamentos como caixas eletrônicos, máquinas de cartão e leitores de códigos de barras, entre outros produtos, anunciou nesta quarta-feira, 30, uma parceria com a empresa de investimento em criptomoedas NYDIG. O objetivo do acordo, divulgado pela Forbes, é permitir que 650 bancos dos EUA possam oferecer aos seus clientes a compra, venda e custódia de bitcoin e outros criptoativos.

No acordo, bancos e cooperativas de crédito poderão oferecer aos seus clientes negociação de criptomoedas por meio de aplicativos móveis desenvolvidos pela NCR, sem ter que lidar com obstáculos regulatórios. Antes disso, com exceção de alguns gigantes de Wall Street, a maioria dos bancos evitava oferecer serviços ligados aos criptoativos devido aos receios relacionados às regulatórias.

Com a parceria, entretanto, a custódia dos criptoativos é de responsabilidade da NYDIG, que abriria suas portas para cerca de 24 milhões de novos clientes em potencial, que poderiam investir no mercado cripto sem a necessidade de realizar operações com terceiros, nem abrir contas em outras plataformas como as corretoras de criptoativos ou empresas de investimentos do setor.

“Acreditamos firmemente nos benefícios dos criptoativos e em suas aplicações estratégicas. E isso é verdade para nossos relacionamentos bancários, como testemunhado pela NYDIG, e em todos os varejistas, assim como restaurantes e similares”, disse Douglas Brown, presidente da NCR.

A empresa sediada em Atlanta, nos EUA, decidiu buscar o acordo devido à crescente demanda por criptoativos por parte dos consumidores e buscará capitalizar em cima de uma fraqueza das instituições financeiras que têm visto seus clientes enviarem dinheiro para outras plataformas a fim de investir em criptomoedas.

“Muitos desses bancos viram que um dos maiores fluxos de saída de seus depositantes é a movimentação de dinheiro do banco para corretoras de criptoativos como a Coinbase. E isso é parte da razão pela qual os bancos estão tão entusiasmados em ter essa capacidade para si próprios e para seus consumidores”, comentou Yan Zhao, presidente da NYDIG.

A NYDIG, segundo dados divulgados em março, tem cerca de 6 bilhões de dólares em ativos sob sua gestão, incluindo pelo menos 30 mil bitcoin, que na cotação atual equivalem a pouco mais de 1 bilhão de dólares. Já a NCR, que recentemente já havia fechado outra parceria, com a Flexa, para permitir pagamento de combustível e produtos nas lojas da rede Sheetz com criptomoedas, mostra que está definitivamente interessada no mercado de criptoativos.