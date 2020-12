Exchange cripto lança tokens de ações da Amazon, Google, Apple e Tesla

A exchange Bittrex Global lançou nesta segunda-feira, 7, sua plataforma de negociação de tokens que representam ações de algumas das maiores companhias de capital aberto do mundo, como Google, Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Pfizer, Alibaba, entre outras.

Na nova plataforma, usuários da corretora baseada nas Bermudas poderão comprar frações de ações utilizando dólares, tether (USDT) ou bitcoin. O mercado funcionará 24 horas por dia. A ideia é atrair investidores que não posuem capital suficiente para negociar ações no mercado tradicional, além de oferecer uma forma mais rápida e simples de comprar os ativos de qualquer parte do mundo.

“Os sistemas atuais de compensação são ineficientes e complexos, e negociar pequenos volumes pode ser caro e levar dias, o que é totalmente desnecessário, dados os avanços tecnológicos que foram feitos na última década”, disse o CEO da Bittrex Global, Tom Albright. “A tecnologia blockchain tem o potencial de ampliar radicalmente o acesso aos serviços financeiros”.

A exchange não vai promover a negociação direta das ações das empresas listadas, mas tokens lastreados na proporção de 1 para 1 com os papéis, dandos a seus detentores os mesmos benefícios econômicos de quem negocia as ações tradicionais. A vantagem é poder negociar quantidades menores dos ativos, de qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite.

“A Bittrex Global lista tokens que representam contratos derivativos garantidos pelas ações tradicionais subjacentes. Esses tokens são garantidos por ações fornecidas pela DigitalAssets.AG. Eles não podem ser sacados ou resgatados pelas ações subjacentes”, explica a companhia, em seu site oficial.

A Bittrex Global, que não é a primeira exchange do mundo a oferecer negociação de tokens que representam ações — em outubro, a FTX anunciou projeto semelhante —, também informou que pretende, em breve, oferecer tokens de ETFs, índices e outros ativos do mercado tradicional.