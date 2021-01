eToro avisa usuários sobre falta de criptoativos: ‘demanda sem precedentes’

A plataforma de investimentos eToro está lutando para acompanhar a demanda dos investidores e traders de criptoativos, de acordo com um e-mail enviado pela empresa aos seus usuários na manhã desta quinta-feira, 14.

“A demanda sem precedentes por criptoativos, juntamente com a liquidez limitada, apresenta desafios à nossa capacidade de dar suporte aos pedidos de compra no próximo fim de semana”, dizia o aviso da companhia. que também informa que, devido ao problema, “os spreads dos ativos também podem ser muito maiores do que o normal.”

A eToro tornou-se vítima do seu próprio sucesso. Ontem, o gerente de marketing da companhia, Brad Michelson, revelou que nos últimos 11 dias, mais de 380 mil novos usuários abriram contas na plataforma e que o volume de negociação aumentou 25 vezes em relação ao mesmo período de 2020. A eToro já ostentava mais de 17 milhões de usuários registrados no dia 9 de janeiro.

O fundador da Quantum Economics, Mati Greenspan — ex-analista de mercado da eToro — disse que o aviso era “um sintoma de uma potencial crise de liquidez futura”. Ele aconselhou os seus seguidores do Twitter a não tentarem retirar fundos da plataforma.

Caso a eToro implemente medidas para lidar com a crise de oferta, os usuários terão um limite máximo de exposição por criptoativo e, potencialmente, não poderão fazer novos pedidos de compra. Greenspan explicou que isso significaria que alguns usuários “poderiam precisar esperar para comprar”.

Na semana passada, a plataforma restringiu os usuários europeus no mercado de trading com margem (margin trading, em inglês). Além disso, aumentou o valor do depósito mínimo para mil dólares, o que representa um aumento de 400% em relação ao valor anterior. Tudo para tentar conter os registros de novos usuários.

Outras exchanges também estão tendo um aumento nos volumes de negociação. O volume diário da Coinbase atingiu 9,5 bilhões de dólares no dia 12 de janeiro, em um aumento de mais de 50% em relação ao seu recorde anterior, de 6,5 bilhões, registrado em 9 de janeiro. A Binance também ultrapassou seu pico de 23,7 bilhões de dólares, registrando mais de 30 bilhões em negociações no dia 12 de janeiro.

Greenspan acredita que é apenas uma questão de tempo antes de outras exchanges começarem a ter problemas de liquidez e ele diz que é “altamente provável” que vejamos a mesma situação ocorrer em outras plataformas no futuro.

As preocupações em torno do fornecimento limitado de bitcoin aumentaram muito nos últimos seis meses, com a gigante dos investimentos Grayscale comprando bitcoin em um ritmo alarmante. A empresa agora tem 20 bilhões de dólares sob seu controle e suas compras massivas superaram a produção da mineração de bitcoin em quase 3 vezes no mês de dezembro de 2020.

por Cointelegraph

