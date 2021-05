Diretor de investimentos da BlackRock diz que bitcoin é interessante

Rick Rieder, diretor de investimentos da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o bitcoin é um ativo interessante, que deve fazer parte da arena de investimentos nos próximos anos.

Em entrevista ao Squawk Box, programa do canal norte-americano CNBC, quando questionado sobre a visão da BlackRock sobre o bitcoin e criptomoedas, principalmente após a declaração de Elon Musk sobre os impactos ambientais do bitcoin, Rick Rieder disse que o criptoativo é interessante, mas que precisa se desenvolver mais para superar os desafios impostos pelo atual cenário regulatório e pela sua alta volatilidade.

"O bitcoin é um ativo interessante, é um que ainda não atingiu a maturidade... Acredito que seja durável e acho que fará parte da arena de investimentos nos próximos anos... Mas esses desafios são reais. Eles serão superados com o tempo", disse Rick Riedler.

Apesar de citar alguns desafios que o bitcoin precisa superar, o diretor de investimentos da BlackRock não tangenciou questões relacionadas aos impactos ambientais por trás do funcionamento da rede do bitcoin que, recentemente, foram criticadas e apontadas por Elon Musk como o principal motivo da Tesla interromper o uso do criptoativo como um método de pagamento em sua plataforma.

