"Censurar o Bitcoin é impossível", diz a fundadora da Ark Investment

Enquanto o bitcoin sofre cada vez mais com o escrutínio de reguladores em todo o mundo, a fundadora e CEO da Ark Investment, Cathie Wood, está confiante de que os reguladores não conseguirão censurar a maior criptomoeda do mundo.

Wood disse que o bitcoin “já é uma realidade e será impossível censurá-lo”, informou a Bloomberg na quinta-feira. Os reguladores globais “serão um pouco mais amigáveis ​​com o tempo” em relação às criptomoedas devido ao medo de perder oportunidades oferecidas pela indústria, disse ela na conferência Consensus 2021 da CoinDesk.

O recente retrocesso regulatório contra o bitcoin na Europa, Estados Unidos e China contribuiu para uma queda nos mercados de bitcoin, mas o principal gatilho para as instituições pausarem as compras de bitcoin foram as preocupações ambientais relacionadas à mineração escaladas pelo CEO da Tesla, Elon Musk, disse ela.

No início deste mês, Musk deu a entender que pode se desfazer das participações de US$ 1,5 bilhão em bitcoin da Tesla devido ao "uso crescente de combustíveis fósseis para mineração e transações de bitcoin, especialmente carvão".

“Metade da solução é entender o problema”, disse Wood, observando que as mineradoras na América do Norte estão dispostas a priorizar fontes renováveis ​​de energia para a mineração de bitcoin. Isso “trará uma grande relevância para esse tópico e encorajará uma aceleração na adoção de energias renováveis ​​além da qual, de outra forma, teria ocorrido”, disse ela. Anteriormente, um relatório da Ark Investment enfatizou que a mineração de bitcoin pode impulsionar o investimento em energia solar e aumentar a energia renovável.

Os comentários de Wood foram feitos no momento em que a criptomorda não resistiu acima de 40 mil dólares, após se recuperar para a marca de preço na quarta-feira. No momento da publicação, o bitcoin é negociado a 36 mil dólares, uma queda de mais de 8% no dia.

por Cointelegraph Brasil

