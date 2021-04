Bitcoin é "touro enjaulado e pronto para fugir", diz analista da Bloomberg

Mike McGlone, estrategista-sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, divulgou uma análise nesta segunda-feira, 12, em que afirma que o bitcoin é um "touro enjaulado" pronto para romper a faixa de preço de 60 mil dólares na qual a criptomoeda está há algumas semanas.

"Panorama técnico: ainda no modo de descoberta de preço, o bitcoin parece distante do platô - a oferta de bitcoin está diminuindo e sua demanda está aumentando, o que nos leva a esperar uma contínua valorização de preço e a definição de um platô mais alto conforme [o mercado] cripto amadurece", publicou o especialista.

Technical Outlook: Still in Price-Discovery Mode, #Bitcoin Plateau Appears Distant --

Bitcoin supply is declining and demand is rising, leading us to expect continued price appreciation and the establishment of a higher plateau as the crypto matures. pic.twitter.com/V4kTzfhjZv — Mike McGlone (@mikemcglone11) April 12, 2021

Junto à mensagem, McGlone incluiu dois gráficos. Um deles, com a Análise de Bollinger da criptomoeda, tem o título "O bitcoin é um touro enjaulado, descansado e pronto para fugir". As Bandas de Bollinger são métricas populares para análise de volatilidade, e neste caso mostram que o bitcoin viu sua volatilidade diminuir recentemente.

O segundo gráfico anexado à mensagem mostra o comportamento do ativo digital nos anos seguintes aos halvings do bitcoin (2013, 2017 e 2021) e tem o título "Anos pós-halving do bitcoin; 2021 está domesticado", que também faz referência ao touro, animal que simboliza movimento de alta no mercado. Segundo o analista, o gráfico indica que o pico de preço da criptomoeda ainda não foi atingido em 2021.

O desempenho do bitcoin após o halving tem sido apontado por diversos analistas como argumento de que o movimento de alta da criptomoeda está apenas começando. Nas últimas vezes que o evento de redução de recompensa e desaceleração da mineração aconteceu, o preço subiu vertiginosamente no ano seguinte. O último halving, em 2020, também viu um movimento de alta intenso nos meses subsequentes, mas ainda muito abaixo do que aconteceu nos anos anteriores.

No momento, o preço do bitcoin ainda briga na faixa de 60 mil dólares, na qual se encontra desde meados de baixo, com algumas oscilações para baixo durante o período.

Além das métricas e análises técnicas, outro fator que pode influenciar o preço do bitcoin e promover um movimento de alta nos próximos dias é a listagem das ações da Coinbase na Nasdaq. Com expectativa de avaliação perto de 100 bilhões de dólares, a companhia pode fazer um IPO com reflexos diretos no mercado cripto.

A análise de McGlone não é a primeira da Bloomberg com uma visão otimista sobre o futuro do bitcoin. Recentemente, um relatório citava o possível preço de 400 mil dólares por bitcoin ainda em 2021.