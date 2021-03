Bitcoin bate novo recorde e se aproxima de 50.000 dólares

A Bitcoin BTC=BTSP atingiu um novo recorde de valor e se aproximou de 50.000 dólares, neste domingo, 14, com Wall Street e Main Street cada vez mais adotando a maior criptomoeda do mundo.

A Bitcoin ficou a 48,700 mil dólares na manhã de domingo, crescimento de mais de 3%. Foi trocada a até 49,714 mais cedo no mesmo dia. A criptomoeda teve um crescimento de quase 70% em um ano.

Depois de serem evitadas por empresas financeiras por muito tempo, a bitcoin e outras moedas virtuais parecem estar cada vez mais presentes na corrente dominante como um ativo e um veículo rotineiro de pagamentos.

A BNY Mellon BK.N afirmou semana passada que formou uma nova unidade para ajudar clientes a manter, transferir ou emitir ativos digitais, apenas dias depois da tesla TSLA.O de Elon Musk revelar que havia comprado 1,5 bilhão de dólares em criptomoeda e em breve as aceitaria como pagamento pelos seus carros.

Na sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontario, no Canadá, aprovou o lançamento da Purpose Bitcoin ETF, afirmou a empresa de gestão de ativos de Toronto, Purpose Investments Inc, em um comunicado. A Comissão confirmou que havia liberado o lançamento do primeiro fundo negociado em bolsa de bitcoin do mundo, em um comunicado separado à Reuters.