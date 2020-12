Após anúncio da SEC, XRP despenca e token da Ripple é excluído de exchanges

O preço do XRP caiu 41% na Binance nos últimos dias, após as notícias do processo da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, contra a Ripple serem reveladas. Como resultado, várias exchanges já interromperam a negociação do token nativo da rede.

Até agora, três exchanges já excluíram o criptoativo do seu livro de ofertas: OSL, Beaxy e CrossTower pararam temporariamente de negociar ou removeram o XRP de suas plataformas.

De acordo com defensores proeminentes na indústria de criptoativos, as exchanges que negociam o XRP estão em risco se o token for de fato considerado um título pela SEC. Hailey Lennon, sócia da Anderson Kill, disse, nas redes sociais: “Você sabe quem corre risco se o XRP for considerado um título? Cada exchange que negocia XRP”.

A SEC alega que a Ripple pagou dinheiro às exchanges para permitir a “compra e venda de XRP” em suas plataformas. O processo oficial movido pela SEC diz que a Ripple celebrou acordos com pelo menos 10 plataformas de negociação de ativos digitais. O processo afirma:

“Em 2017 e 2018, a Ripple também celebrou contratos com pelo menos 10 plataformas de negociação de ativos digitais — nenhuma das quais foi registrada na SEC em qualquer capacidade, e pelo menos duas delas têm locais principais de negócios nos Estados Unidos — prevendo incentivos de listagem e negociação em relação ao XRP. A Ripple pagou à essas plataformas uma taxa, normalmente em XRP, para permitir a compra e venda de XRP em seus sistemas e, às vezes, incentivos para atingir métricas de volume”.

Se o XRP for oficialmente considerado um título, Lennon observa que as 10 exchanges citadas pelo processo provavelmente sofrerão os maiores riscos.

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, disse que “lutaria agressivamente” e “provaria seu caso” com o cofundador Chris Larsen. Garlinghouse enfatizou que tem a opção de fazer um acordo individualmente com a SEC, mas decidiu não seguir por este caminho. Portanto, a decisão final do tribunal nos EUA é necessária para concluir oficialmente se o XRP é ou não um título.

Algumas bolsas de criptoativos provavelmente interromperão a negociação do XRP até que a decisão formal do tribunal seja divulgada. A OSL, uma exchange de criptomoedas e negociação de balcão da Ásia, disse: “À luz da ação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra a Ripple Labs Inc. e dois de seus executivos, suspendemos todos os serviços de pagamento e negociação de $ XRP na plataforma OSL, com efeito imediato e até novo aviso.”

XRP em risco

Do ponto de vista técnico, os traders dizem que o XRP está em uma situação de “vida ou morte”, onde teria que subir fortemente no nível atual em torno de US$ 0,35 ou enfrentar mais desvantagens. Abaixo de US$ 0,35, as chances de uma queda maior para os níveis do início de 2020 aumentam, embora uma recuperação também não deva ser descartada.

Alex Saunders, um trader de criptomoedas, disse que o XRP continua arriscado para os investifores até que o conflito regulatório com a SEC seja resolvido. Ele escreveu:

“Com uma infinidade de moedas oferecendo uma vantagem enorme, é ridículo se apegar emocionalmente ao XRP agora que eles estão sendo processados ​​pela SEC. As exchanges deverão removê-lo e o setor de serviços financeiros não se atreverá a tocá-lo até que seja resolvido. Bons investidores admitem que as coisas mudaram e seguem em frente. ”

Após o anúncio do processo da SEC contra a Ripple, o volume de tuítes com a #XRP atingiu seu nível mais alto desde 5 de janeiro de 2018. O sentimento sobre XRP foi o segundo mais baixo que o monitor @TheTIEIO já registrou. Entre as palavras mais usadas em tweets sobre o XRP estão Títulos, Processo e Venda.

por Cointelegraph Brasil