40% dos clientes do Goldman Sachs têm exposição às criptomoedas, indica pesquisa

O banco de investimentos Goldman Sachs divulgou na noite da última quinta-feira, 4, os resultados de uma pesquisa que mostra que 40% dos seus clientes têm exposição aos criptoativos e que quase um quarto deles acredita que o bitcoin valerá mais de 100 mil dólares.

A pesquisa, exclusiva sobre os ativos digitais, ouviu 280 clientes do banco nos primeiros dias de março e também mostra que 61% dos participantes esperam que suas posições em criptoativos aumentem ao longo dos próximos 12 a 24 meses.

Em relação ao preço do bitcoin, 22% acreditam que a principal criptomoeda do mundo valerá mais de 100 mil dólares em 12 meses. O resultado mais citado, entretanto, é que o ativo custe entre 40 mil e 100 mil dólares — essa foi a opinião de 54% dos participantes da pesquisa.

O Goldman Sachs tem demonstrado interesse nos criptoativos já há algum tempo. No início do ano, um de seus analistas divulgou relatório citando "amadurecimento do mercado".

Mais recentemente, o banco anunciou a reabertura da sua mesa de negociação de criptomoedas. Inicialmente, o balcão, criado em 2018 e encerrado pouco depois, permitirá a negociação de derivativos de bitcoin e buscará oferecer serviços de custódia.

O banco também se tornou um investidor "indireto" do bitcoin no início de fevereiro, já que o Goldman Sachs é um dos maiores acionistas da Tesla, que anunciou, em fevereiro, a compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoin com parte de suas reservas.

